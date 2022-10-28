Малайзийская авиакомпания планирует начать полеты в Казахстан

Фото: МИИР РК
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Малайзийская аваиакомпания Air Asia Aviation Group намерена запустить рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы. Об этом договорились на встрече министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев с коммерческим директором группы компаний Карен Чан.
Представители Air Asia Aviation Group подтвердили планы авиакомпании запустить на первом этапе рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы частотой 4 рейса в неделю по каждому маршруту и следующим этапом в Астану частотой 3 рейса в неделю", - сообщается в пресс-релизе МИИР РК.
Также Air Asia планирует создать "виртуальный хаб" на территории Казахстана и выполнять полеты с пятой степенью "свободы воздуха" в Стамбул, Париж, Франкфурт и Лондон.
Ожидается, что открытие рейсов между странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических взаимоотношений, туризма и делового сотрудничества.
Для справки:
Air Asia является самой крупной бюджетной авиакомпанией в Азии, которая начала свою деятельность в 1996 году. Авиакомпанией перевезено более 600 млн пассажиров. Компания осуществляет полеты по более чем 400 направлениям в 25 странах мира. Парк воздушных судов насчитывает более 250 самолетов.