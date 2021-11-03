Мамин и Мишустин обсудили перспективы наращивания казахстанско-российского сотрудничества

МОСКВА. 2 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Москву провел переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы правительств обсудили перспективы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, нефтегазохимической, энергетической, космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

Мамин отметил высокую динамику развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Россией на фоне активного восстановления национальных экономик двух стран.

За 8 месяцев товарооборот между странами вырос на 27% - до 14,7 миллиарда долларов. По итогам 2021 года стороны намерены довести данный показатель до 20 миллиардов долларов.

В первой половине 2021 года объем прямых инвестиций РФ в экономику РК увеличился на 17% и составил 704,9 миллиона долларов. В Казахстане действует свыше 10 тысяч предприятий с участием российского капитала, что составляет 36,1% от общего числа предприятий с иностранным участием. В сфере промышленной кооперации реализуются 8 совместных крупных проектов на сумму 1,7 миллиарда долларов.

В Координационном центре правительства РФ Мамин и Мишустин обсудили вопросы опережающего развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала двух стран и региональной транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках коридоров "Западная Европа - Западный Китай", "Север - Юг" и других маршрутов на пространстве ЕАЭС.

За 9 месяцев через Казахстан и Россию в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено 599,5 тысячи ДФЭ, что на 37% больше аналогичного периода 2020 года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай составил 493,5 тысячи ДФЭ (+38%).