Мамин: Казахстан успешно преодолел экономические последствия COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел промежуточное заседание совета иностранных инвесторов при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники заседания обсудили актуальные вопросы инвестиционной политики РК в контексте трансформации глобальной экономической повестки и переориентации ее фокуса на постпандемическое восстановление, сообщает пресс-служба главы правительства.
По мнению Аскара Мамина, Казахстан смог успешно преодолеть экономические последствия COVID-19.
По результатам 11 месяцев текущего года экономика не только вернулась к росту, но и превысила допандемические показатели производства. За январь-ноябрь рост ВВП составил 3,8%. На фоне активного восстановления экономики наблюдается рост притока прямых иностранных инвестиций. В первой половине 2021 года объем ПИИ в экономику РК увеличился более чем на 30%. Наибольший прирост зарубежных инвестиций отмечается в таких отраслях, как информация и связь (в 9,4 раза), услуги по проживанию и питанию (на 66,1%), обрабатывающая промышленность (на 57,2%). Инвестиции в основной капитал в недобывающих секторах увеличились более чем на 11%. Динамичный рост инвестиций отмечается в секторах строительства (в 2,1 раза), обрабатывающей промышленности (+50,5%), сельском хозяйстве (+40,5%) и торговле (+34,2%). Большинство международных финансовых организаций ожидает, что экономика РК покажет рост до 4% в 2021 году и до 4,5% в 2022 году".
В качестве приоритетных стратегических направлений посткризисного восстановления глава правительства назвал повышение промышленного потенциала экономики, содействие комплексной интеграции на глобальные рынки, развитие сельскохозяйственного потенциала, цифровизацию, повышение качества и доступности инфраструктуры.
Он подчеркнул, что за прошедший год поддержаны предложения совета об устранении дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы от сжигания газа, а также оптимизации порога привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения. Совместно с СИИ также выработан новый инвестиционный инструмент - улучшенный модельный контракт в сфере недропользования, создан Межведомственный фронт-офис для оперативного взаимодействия с иностранными инвесторами в нефтегазовой отрасли по принципу "одного окна", сформирована постоянная рабочая группа по вопросам цифровизации.
Напомним, сегодня Аскар Мамин также доложил президенту о социально-экономическом развитии страны.