Мамин: мощность ВИЭ в Казахстане выросла в 10 раз

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - За последние 6 лет установленная мощность возобновляемых источников энергии в Казахстане увеличилась почти в 10 раз. Об этом в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы декарбонизации экономики и повышения энергоэффективности Казахстана, механизмы исполнения обязательств по Парижскому соглашению, меры по адаптации к изменению климата, а также практические аспекты реализации инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии.

Мы приняли ряд комплексных мер по поддержке производителей возобновляемых источников энергии и улучшению инвестиционной привлекательности рынка. Так, к примеру, чтобы сделать структуру спроса более предсказуемой и существенной для производителей, введены аукционы по возобновляемым источникам энергии. В результате за последние 6 лет установленная мощность ВИЭ увеличилась почти в 10 раз - со 180 мегаватт в 2014 году до 1650 мегаватт в 2020 году", - сказал Мамин.

Мамин напомнил, что в декабре 2020 года на организованном в рамках ООН Саммите по климатическим амбициям президент Казахстана объявил о цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году.

Мы прилагаем последовательные усилия по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии. Так, по состоянию на 2020 год, данный показатель составил 3%, в 2022 году планируется его удвоить до 6%. К 2030 году доля зеленой энергии в энергетике Казахстана будет доведена до 15%", - сказал он.

Глава правительства отметил, что в 2020 году был принят обновленный План мероприятий по реализации Концепции по переходу РК к "зеленой экономике" на 2021-2030 годы. План разработан в тесном сотрудничестве с партнерами из ЕС, в нем предусмотрены меры по нивелированию наиболее серьезных экологических вызовов, стоящих перед страной.

Исполнение запланированных мероприятий позволит обеспечить соблюдение долгосрочных обязательств Казахстана по "зеленому" росту" при достижении цели по вхождению в список 30 наиболее развитых экономик мира, добавили в пресс-службе премьер-министра.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства