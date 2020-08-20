Мамин поручил разработать Программу развития фармацевтической промышленности РК

Караганда. 19 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития фармацевтической промышленности Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В целях дальнейшего развития отечественного фармпроизводства глава правительства дал Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручение с учетом мнения бизнес-сообщества разработать и в сентябре текущего года представить проект Программы развития фармацевтической отрасли.

По информации пресс-службы премьер-министра, в условиях пандемии по итогам 7 месяцев текущего года объемы производства фармпредприятий увеличились на 23,2%, до 70,2 млрд тенге. В отрасли действуют 96 предприятий, из них 33 - по лекарствам, 41 - по медицинским изделиям, 22 - по медицинской технике. В рамках Карты индустриализации введен в эксплуатацию 41 проект с суммой инвестиций 62,9 млрд тенге и созданием 5 тыс. новых рабочих мест. "Точки роста" казахстанской фарминдустрии находятся в городах Алматы, Шымкент, Алматинской и Карагандинской областях.

Фарминдустрия Казахстана обладает большим потенциалом развития. Главная задача - совершить прорыв в отечественном производстве лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечив их достаточные запасы и расширив номенклатуру. Население страны должно иметь свободный доступ к качественной медицинской продукции", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что на отечественном рынке лекарств должны быть установлены оптимальные цены, обеспечивающие для населения доступность и качество, а для бизнеса - разумную рентабельность. Он поручил утвердить стандарты производства медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.

Министерству здравоохранения совместно с "СК-Фармация" поручено пересмотреть механизмы планирования наличия лекарственных средств в медицинских организациях, оптимизировать требования по регистрации лекарств, внедрить систему прогнозирования объема закупок для отечественных производителей.

Глава правительства подчеркнул необходимость обеспечения ускоренного выхода отечественных лекарств на внешние рынки, минимизации барьеров при регистрации новых лекарственных средств.

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