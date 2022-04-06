Меры по поддержке отечественного пищепрома озвучили предприниматели

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Представители казахстанской пищевой промышленности сегодня на круглом столе в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" предложили комплекс мер по поддержке отечественного производителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участники круглого стола - представители казахстанских отраслевых союзов, компаний-производителей, профильные эксперты, депутаты мажилиса парламента Казахстана высказались по ситуации в отечественной индустрии производства и реализации продуктов питания и поделились мнениями относительно того, какие меры необходимо предпринять для расширения доступности казахстанских продуктов в условиях растущей экономической нестабильности", - сообщили в Нацпалате.
По мнению участников, основными задачами должны стать создание приоритетных условий для работы на рынке местных компаний, вовлечение торговых сетей в процесс поддержки и популяризации отечественных продуктов питания, а также активная работа с покупателями, разъясняющая выгоды потребления местных продуктов.
Пищевая отрасль нуждается в эффективном государственном регулировании с приоритетом на интересы отечественного производителя. Производство продуктов питания - отрасль стратегическая, и ее значение сегодня еще больше возрастает в условиях мировой нестабильности и разрыва логистических связей. Пока же развитие отрасли сдерживает недостаточное внимание со стороны государства и неравная конкуренция с гигантами пищевой индустрии из соседних стран", - отметили спикеры.
Многие из предпринимателей посетовали, что отечественной продукции непросто попасть на полки супермаркетов. Для торговых сетей главным критерием при выборе поставщиков является низкая закупочная цена товара, а не качество.
Такая установка способствует тому, что сети сами формируют в стране рынок низкосортного продукта и все участники рынка вынуждены подстраиваться под эти требования. Сети зачастую конкурируют не в уровне сервиса, разнообразии ассортимента, а в том, чтобы производитель отдал продукцию на реализацию по более низкой цене", - заявили участники круглого стола.
По их словам, более половины продукции в торговых сетях представлено импортными продуктами, в то время как у соседей, в той же России например, благодаря политике регулирования ассортимент сетей до 80% представлен продукцией местных компаний.
В развитых странах есть практика предоставления своим производителям режима наибольшего благоприятствования - обязательного предоставления приоритетных мест на полках, дополнительных мест для выкладки, быстрой оплаты за реализованные товары, продвижения отечественных товаров. Нам подобную практику тоже нужно внедрять. В противном случае доля казахстанских продуктов питания в собственной стране будет неумолимо снижаться, и наша продовольственная безопасность пострадает самым серьезным образом", - заявил на встрече директор Молочного союза РК Владимир Кожевников.
Производители отмечают: отсутствие эффективного госрегулирования и конкуренции среди торговых сетей не оставляет альтернативы. Им остается либо принимать условия супермаркетов, либо терять рынок сбыта.
Также спикеры отметили отсутствие соответствующего контроля от уполномоченных государственных органов, которое создает неравные условия работы на рынке. По мнению представителей казахстанского пищепрома, необходимо, чтобы курирующие органы регулярно проверяли деятельность всех участников рынка на соответствие их продукции предписанным требованиям.
По итогам круглого стола его участники приняли резолюцию, в которой призвали представителей регулирующих отрасль госорганов уделить больше внимания увеличению доли отечественных продуктов на продуктовом рынке страны, создавать условия для равной конкуренции, регулировать вопросы реализации местной продукции в торговле, а также развивать потребительский патриотизм.