Меры по поддержке отечественных фермеров озвучили в Минсельхозе

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - 237 инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса на сумму 295 млрд тенге планируется реализовать в Казахстане до конца этого года, сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы ведомства, вопрос импортозамещения будет решаться комплексно.
По 6 видам импортируемых позиций будет реализован 81 проект на сумму 128,5 млрд тенге. Для этого будет обеспечено льготное кредитование данных проектов, субсидирование, предоставление земельных ресурсов и инфраструктуры", - сообщил министр.
Для стабилизации цен на внутреннем рынке Минсельхоз совместно с Министерством торговли и интеграции проработает вопрос приоритетности финансирования сельхозтоваропроизводителей в рамках оборотной схемы, в том числе путем активизации работы по развитию механизма форвардных контрактов. Параллельно будет рассмотрен вопрос о дальнейшем функционировании региональных стабилизационных фондов.
Для формирования баланса основных продовольственных товаров будут разработаны и утверждены соответствующие правила, а также совместно с Министерством торговли и интеграции будет усилена работа по автоматизации и интеграции данных по запасам и наличию социально значимых продовольственных товаров. Это позволит иметь достоверные данные по балансам продукции для принятия правильных решений", - подчеркнул глава Минсельхоза.
Также Минсельхоз совместно с НПП "Атамекен" планирует выработать подходы для интеграции фермеров с крупными торговыми сетями.
Кроме того, планируется увязать разрабатываемую систему субсидирования и льготного кредитования со встречными обязательствами сельхозтоваропроизводителей по поставке продукции предприятиям переработки и торговли по стабильным ценам на основе форвардных контрактов.
Напомним, вчера на расширенном заседании правительства с участием Касым-Жомарта Токаева глава государства объявил выговоры министрам торговли и сельского хозяйства.