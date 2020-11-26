Между Казахстаном и Ираном заработала новая паромная линия

Актау. 25 ноября. Kazakhstan Today - Новая паромная линия связала мангистауский порт Курык и иранский Амирабад. В рамках этой линии из Ирана прибыло первое судно "Композитор Рахманинов", передает Kazakhstan Today.

На судне "Композитор Рахманинов" в Курык прибыло шесть еврофур с различным оборудованием и одна фура, груженная киви, сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Есть возможность перевозить на пароме заполненные грузом фуры, с овощами или фруктами и, не переваливая (не перегружая на другой транспорт), отправить потребителю. На одном пароме можно перевозить до 32 рефрижераторов (еврофур) со скоропортящимися товарами. Паромная линия Курык -Амирабад/Энзели, уверен, будет интересна как для иранских, так и для казахстанских предпринимателей", - отметил исполнительный директор порта по маркетингу и логистике Алибек Утегенов.

Отмечается, что автомобильная инфраструктура Курыка полностью готова к приему и оперативному обслуживанию грузов, следующих через порт в транзитном, а также экспортно-импортном направлениях. Ранее паромный комплекс "Порт "Курык" осуществлял паромное сообщение только с Азербайджаном.

Порт Курык расположен в 100 километрах южнее порта Актау. Его строительство началось в апреле 2015 года. Объекты первого пускового комплекса порта - железнодорожного паромного терминала - введены в эксплуатацию 6 декабря 2016 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства