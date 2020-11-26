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Между Казахстаном и Ираном заработала новая паромная линия

25.11.2020 10477
Между Казахстаном и Ираном заработала новая паромная линия
Актау. 25 ноября. Kazakhstan Today - Новая паромная линия связала мангистауский порт Курык и иранский Амирабад. В рамках этой линии из Ирана прибыло первое судно "Композитор Рахманинов", передает Kazakhstan Today.
 
На судне "Композитор Рахманинов" в Курык прибыло шесть еврофур с различным оборудованием и одна фура, груженная киви, сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.
 

Есть возможность перевозить на пароме заполненные грузом фуры, с овощами или фруктами и, не переваливая (не перегружая на другой транспорт), отправить потребителю. На одном пароме можно перевозить до 32 рефрижераторов (еврофур) со скоропортящимися товарами. Паромная линия Курык -Амирабад/Энзели, уверен, будет интересна как для иранских, так и для казахстанских предпринимателей", - отметил исполнительный директор порта по маркетингу и логистике Алибек Утегенов. 

 
Отмечается, что автомобильная инфраструктура Курыка полностью готова к приему и оперативному обслуживанию грузов, следующих через порт в транзитном, а также экспортно-импортном направлениях. Ранее паромный комплекс "Порт "Курык" осуществлял паромное сообщение только с Азербайджаном. 
 
Порт Курык расположен в 100 километрах южнее порта Актау. Его строительство началось в апреле 2015 года. Объекты первого пускового комплекса порта - железнодорожного паромного терминала - введены в эксплуатацию 6 декабря 2016 года.
 

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