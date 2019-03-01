Международные резервы Казахстана на конец января 2019 года составили $88,8 млрд

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - За январь 2019 года валовые международные резервы Национального банка Казахстана, по предварительным данным, снизились на 1,1%, или на $334,7 млн - до $30,6 млрд, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Национального банка РК, международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($58,2 млрд), на конец января 2019 года составили $88,8 млрд.

Снижение остатков в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков и других организаций в Национальном банке, операции по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга правительства были частично нейтрализованы поступлением валюты на счета правительства в Национальном банке", - говорится в сообщении.

Денежная база в январе 2019 года расширилась на 5,0% и составила 6984,0 млрд тенге. Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 5,3%, до 7596,7 млрд тенге.

Денежная масса за январь 2019 года, по предварительным данным, увеличилась на 2,9% и составила 21 412,1 млрд тенге, объем наличных денег в обращении снизился на 4,0%, до 2 170,0 млрд тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства