МФЦА выйдет на полную проектную мощность к 2019 году

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) планирует выйти на полную проектную мощность к 2019 году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на брифинге управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, в настоящий момент ведется процесс юридического развертывания всех направлений МФЦА и уже определены ключевые партнеры в создании регионального хаба, способного привлечь международные деловые круги, которые заинтересованы инвестировать в развивающиеся рынки.

1 января текущего года состоялся юридический запуск МФЦА, начато активное развертывание структур финцентра с целью выхода на полную проектную мощность уже к 1 января 2019 года, пишет портал primeminister.kz .

Отмечается, что развитию фондового рынка также будет способствовать успешный вывод акций нацкомпаний ФНБ "Самрук-Казына" на IPO. Прорабатывается механизм эффективного проведения IPO, запущен процесс привлечения международных игроков.

"По инициативе президента, МФЦА получил широкие возможности привлечения финансовых технологий, инноваций, развития зеленых технологий и привлечения инвестиций. Также мы уверены, что международная презентация МФЦА в июле 2018 года внесет свою лепту в развитие Астаны, которая празднует в этом году свое 20-летие", - подчеркнул Кайрат Келимбетов.

Также сообщается, что при МФЦА начал работу комитет по регулированию финансовых услуг (АФСА), который занимается регистрацией компаний и лицензирует широкий спектр услуг. Запущен независимый суд МФЦА, действующий на основе английского общего права, который будет рассматривать коммерческие и гражданские споры, а также Международный арбитражный центр.

Кроме того, на базе МФЦА запущена высокотехнологичная биржа, стратегическими партнерами которой стали Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ. Упростить привлечение международных экспертов в Астану призвана работа экспат-центра, который предоставляет систему единого окна, упрощенный режим выдачи виз, регистрации, получения разрешений на работу и других процедур.

Келимбетов проинформировал, что в ходе визита президента РК в США состоялось подписание договора о сотрудничестве МФЦА с Bloomberg и отечественным бизнес-каналом ABC TV. Также подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов РК, Биржей Международного финансового центра "Астана" (AIX) и Банком Euroclear (Euroclear). Стороны договорились развивать международную клиринговую систему в Казахстане. Меморандум определяет намерение работать в партнерстве для поддержки создания рыночной среды, в условиях которой будет обеспечен доступ иностранным инвесторам к казахстанским локальным бумагам через систему Euroclear.

Кроме того, одной из главных тем прошедшего недавно Всемирного экономического форума в Давосе стал вопрос развития человеческого капитала. Для использования потенциала площадки ВЭФ и концентрации деловых кругов МФЦА в партнерстве с Thomson Reuters провел панельную сессию. На данном мероприятии делегация МФЦА донесла до заинтересованных кругов информацию о приоритетах Казахстана и создаваемых в стране условиях.

"Помимо этого, был подписан меморандум с блокчейн-платформой Waves. Работая с Waves, МФЦА предоставляет казахстанским стартапам уникальную возможность развивать проекты на новом технологическом уровне, тем самым данная инициатива позволит популяризовать блокчейн-технологии в Казахстане", - резюмировал Келимбетов.

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