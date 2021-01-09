МФЦА заключила инвестсоглашение с Финансовой корпорацией международного развития США

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с главным исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США (DFC) Адамом Болером. По итогам переговоров подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве между АО "Администрация международного финансового центра "Астана" и DFC, передает Kazakhstan Today.

Документ предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов в Республике Казахстан через платформу МФЦА на сумму до $1 млрд", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Также отмечается, что в ходе переговоров Мамин и Болер обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в сферах АПК, туризма, логистики, инфраструктуры, финансов и технологий. При этом подчеркнута необходимость первоочередной реализации проектов и инициатив, направленных на развитие частного сектора экономики Казахстана.

Финансовая корпорация международного развития США - институт развития, ответственный за обеспечение и содействие финансированию частных проектов за рубежом. DFC была образована 20 декабря 2019 года путем слияния Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC) с Управлением по кредитованию развития Агентства США по международному развитию (USAID).

По информации пресс-службы, в переговорах с казахстанской стороны приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК - управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, с американской - посол США в РК Уильям Мозер, советник главного исполнительного директора DFC Калеб Маккарри, управляющий директор DFC Аллисон Майнор.

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