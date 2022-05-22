Минэкологии изменило решение по ставкам утильсбора

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - На станции "Достык" (граница Казахстана и Китая) запущена в эксплуатацию вторая очередь многофункционального грузоперевалочного терминала, которая позволит нарастить мощность этого узла со 160 тысяч до 320 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент) в год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый контейнерный поезд с бытовой техникой второй очереди терминала отправился сообщением Чжэнчжоу (Китай) - Дуйсбург (Германия), сообщает пресс-служба Dostyk TransTerminal.

Первая очередь терминала Dostyk TransTerminal, который позволяет на одном и том же "перроне" переваливать контейнерные грузы с поезда, пришедшего с узкой колеи (1435 мм), на поезда, способные транспортировать грузы по широкой (1520 мм), а также в обратном направлении, была введена в эксплуатацию менее года назад.

Менее чем через год материнская компания оператора терминала - PTC Holding проинвестировала 9,2 млрд тенге в строительство второй очереди Dostyk TransTerminal, на которой была применена "сквозная технология". Приемо-отправочные пути здесь находятся вне магистрального пути к станции "Достык", соединяясь с ним через новый разъезд вне станции - аналогичные пути к ним подведены и с китайской стороны. Для этого инвесторам проекта пришлось вложиться в 13 км нового полотна, дающего им дополнительные преимущества.

Такая технология позволяет помимо прочего формировать здесь монопоезда, когда за счет возможности хранения части поступающих контейнеров на один отправляемый в сторону Европы, России или стран Центрально-Азиатского региона поезд можно загрузить груз для одного получателя с разных прибывающих из Китая поездов.

13-километровый участок железнодорожной инфраструктуры, связывающий вторую очередь Dostyk TransTerminal с магистралью, будет передан на баланс "Казахстан темiр жолы" и станет обычным тарифным участком железной дороги. В последующем количество подъездных путей на этом разъезде может увеличиться.