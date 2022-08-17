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Минэнерго РК: фермеры для проведения осенних полевых работ обеспечены дизельным топливом в полном объеме

16.08.2022, 11:02 13996
Минэнерго РК: фермеры для проведения осенних полевых работ обеспечены дизельным топливом в полном объеме
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Министерством энергетики РК было организовано совместное совещание с участием акиматов ряда регионов и республиканских сетей автозаправочных станций (ТОО "Sinooil", ТОО "Helios", Qazaq oil, ТОО "Газпромнефть-Казахстан"), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Минэнерго, в ходе совещания всеми крупными сетями АЗС было отмечено повышенное потребление дизельного топлива в приграничных регионах страны из-за перетоков топлива за рубеж транзитным транспортом по причине низких цен. 
 
Напомним, что ранее в целях исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева Министерством энергетики РК был разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Проект приказа был размещен 4 августа 2022г, публичное обсуждение продлится до 18 августа. 
 
Для выполнения оперативных задач, связанных с возросшим потреблением топлива транзитным транспортом, все ресурсы дизельного топлива будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей (СХТП) и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и АО "НК "Казакстан темір жолы" будут распределяться во вторую очередь, а в случае истощения запасов необходимые объемы в страну будут импортированы. 
 

На нужды СХТП в июле было отгружено 106,6 тысячи тонн дизельного топлива, в августе планируется отгрузить 160,7 тысячи тонн, а в сентябре еще 123,6 тысячи тонн. Установленная цена составит 222 тысячи тенге за тонну (184 тенге за литр). Основными поставщиками указанных объемов являются АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun", - сообщили в Минэнерго.

 
В соответствии с поручением премьер-министра РК Алихана Смаилова в рамках проводимой работы комиссией по демонополизации экономики национальная компания "КазМунайГаз" вместо частных инвесторов вошла в состав участников ТОО "Petrosun".
 

Также сообщаем, что на стадии рассмотрения находятся вопросы оптимизации и переноса сроков планово-предупредительных ремонтов отечественных НПЗ и возможность увеличения загрузки. В целом все запланированные объемы для проведения осенних полевых работ СХТП будут выполнены в полном объеме, вопрос находится на постоянном контроле Министерства энергетики РК и национальной компании "КазМунайГаз", - добавили в ведомстве.

 

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Потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40% - Счетный комитет

16.08.2022, 16:38 7206
Потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40% - Счетный комитет
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - На заседании Счетного комитета подведены итоги государственного аудита эффективности мер по обеспечению Южного региона водными ресурсами, передает KAZAKHSTAN.
 

Основной проблемой недопоступления воды из трансграничных рек является несоблюдение лимитов по подаче необходимых объемов воды в рамках заключенных соглашений с сопредельными государствами. Ситуация усугубляется состоянием гидротехнических сооружений, низким уровнем внедрения водосберегающих технологий, применением технологически устаревших систем орошения и практически отсутствующей автоматизацией гидротехнических сооружений в Южном регионе, из-за которых потери воды достигают 40%", - сообщается в отчете комитета. 

 
Большие потери при транспортировке воды также из-за несовершенства примененных строительных технологий, например в земляном русле происходит сильная фильтрация, а также испарение.
 

Из 5880 водохозяйственных сооружений автоматизированы лишь 111, или 1,9%, из них реально функционируют только 35. Причинами низкого уровня автоматизации ГТС являются неудовлетворительное техническое состояние водохозяйственных объектов и отсутствие соответствующей инфраструктуры для обеспечения автоматизации (электропитание, каналы связи)", - говорится в отчете СК. 

 
В комитете подчеркнули, что более 2,2 тысячи бесхозных скважин наносят невосполнимый ущерб естественным ресурсам пресных подземных вод и окружающей среде. Также отсутствует четкая координация работ, слабо налажено взаимодействие между Комитетом по водным ресурсам и РГП "Казводхоз" при планировании и реализации бюджетных инвестиционных проектов. 
 

Низкое качество разработанной проектно-сметной документации, использование устаревших технологий привели к несвоевременной реализации проектов и неэффективному использованию бюджетных средств", - отметили в комитете. 

 
Снижение обеспеченности водными ресурсами угрожает ростом регионального дефицита, с которым Казахстан может столкнуться в ближайшее время, отметили в ведомстве. 
 
По итогам аудита Счетный комитет дал соответствующие рекомендации правительству, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК, Комитету по водным ресурсам, РГП "Казводхоз", а также заинтересованным государственным органам и организациям по устранению выявленных нарушений, рассмотрению ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований законодательства.
 
Заведено 8 дел об административных правонарушениях. 1 материал по факту некачественного проектирования ТОО "Казюжгипроводстройпроект" проекта "Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей" отправлен в правоохранительные органы. 
 
Ранее energyprom.kz сообщал, что ирригационная система в стране унаследована от советской эпохи и остро нуждается в ремонте. Из-за ее плохого состояния вода, текущая по каналам, испаряется или уходит, не достигая полей и огородов. 
 

Казахстан обсуждает покупку доли России в ЕАБР

16.08.2022, 15:26 8906
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Казахстан обсуждает покупку доли России в ЕАБР, но решения по данному вопросу пока не принимались, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целом такая риторика есть, не отрицаем, поскольку действительно это обсуждается в рабочей обстановке. Но окончательного решения нет", - сообщил журналистам заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, комментируя вопрос о рассмотрении возможности покупки доли РФ в ЕАБР.

 
Как пояснил глава Минфина, решение будет зависеть от того, какая доля будет предлагаться и какую долю будут готовы купить страны, в том числе и Казахстан. Также будет учтено, "насколько это будет накладно с точки зрения финансов".
 
По словам Жамаубаева, сроков по данному вопросу нет, но сейчас "ЕАБР стабильно работает" и санкции его не затронули сильно.
 
Ранее сообщалось, что чистая прибыль ЕАБР за 2021 год составила 37,1 млн долларов.
 

Предельные тарифы на производство электроэнергии в Казахстане вырастут на 10-12%

16.08.2022, 14:40 9981
Предельные тарифы на производство электроэнергии в Казахстане вырастут на 10-12%
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Казахстане пересмотрены предельные тарифы на производство электрической энергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 10-12%. Существующий уровень предельных тарифов энергопроизводящих организаций не в полной мере покрывает затраты", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов. 

 
Он отметил, что проект предельного тарифа также учитывает доведение уровней заработных плат персонала станций до средних по регионам.
 
Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, в апреле заявки на корректировку предельных тарифов по группам были поданы от 26 из 47 энергопроизводящих организаций. При их рассмотрении министерство применило индивидуальный подход по каждому случаю. Были приняты во внимание заявки, требующие своевременного решения.
 
Также сообщается, что корректировка тарифов была произведена 30 июня приказом министра энергетики РК "О внесении изменения в приказ министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", который введен в действие с 1 июля 2022 года. При этом предельный тариф Экибастузской ГРЭС-1, которая реализует электрическую энергию практически по всем регионам Казахстана, кроме западной зоны единой электроэнергетической системы Казахстана, остался без изменения. По 21 из 47 энергопроизводящих организаций тариф сохранен на прежнем уровне.
 

Пересмотр предельных тарифов на электрическую энергию позволит сохранить порядка 30 тысяч рабочих мест производственного персонала 47 энергопроизводящих организаций", - отметили в Минэнерго.

 

Железнодорожные перевозки угля по Казахстану выросли на 26%

16.08.2022, 13:53 11016
Железнодорожные перевозки угля по Казахстану выросли на 26%
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Железнодорожные перевозки угля по Республики Казахстан выросли на 26%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Перевозка угля по железной дороге по республике увеличилась на 1,5% и составила 42,4 млн тонн. В том числе в адрес ТЭЦ погружено 37,1 млн тонн, для населения - 5,2 млн тонн, что на 26,5% выше уровня 2021 года", - сообщили в пресс-службе "Казахстан темір жолы". 

 
Как отметили в пресс-службе, по итогам 7 месяцев этого года по сети АО "НК "Казахстан темір жолы" погружено свыше 62 млн тонн каменного угля, этот показатель вырос на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года. 
 
Кроме того, экспорт твердого топлива вырос на 12,2%, до 19,7 млн тонн. Традиционно поставки казахстанского угля ориентированы на Россию, страны Центральной Азии и Европы. 
 
Отмечается, что основным потребителем казахстанского угля является Россия, на нее приходится 65% от всего экспорта. 29% экспорта отправляется в Европу, еще 6% - в Узбекистан и Кыргызстан.
 

В Казахстане годовая инфляция составила 15%

16.08.2022, 11:43 13336
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - По итогам июля годовая инфляция в Казахстане составила 15%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На прошлой неделе я поручил Антимонопольному агентству проверить деятельность компании, которая может быть связана с завышением цены и дефицитом сахара. Эта проблема давно уже назревала. Поэтому такие ситуации должны выявляться и предотвращать ответственными госорганами на ранней стадии", - заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства. 

 
По его словам, необходимые инструменты для сдерживания инфляции имеются и государственными органами и акиматами должны эффективно использоваться. 
 

Хочу еще раз обратить внимание на активизацию работы комиссии по расследованию посреднических схем, усилению контроля в регионах за ценовой надбавкой в размере 15% на социально значимые продовольственные товары. А также акиматам своевременно заключать контракты на форвардный закуп сельхозпродукции", - проинформировал Алихан Смаилов. 

 
Как сообщил премьер-министр, по итогам 7 месяцев рост ВВП достиг 3,3%. Он отметил, что большой вклад в рост экономики вносит реальный сектор. 
 

Так, в сфере обрабатывающей промышленности увеличилось производство продуктов питания почти на 3%, напитков - на более чем 9%. В легкой промышленности рост более 5%. В химической промышленности рост почти на 11 %, в нефтепереработке - на 4%, выпуске продукции машиностроения - почти на 8%. Металлургическое производство выросло свыше 5%", - сообщил глава правительства. 

 
По его словам, строительная отрасль демонстрирует уверенный рост на 8,6%. Введено в эксплуатацию 7,7 млн квадратных метров жилья. В сфере услуг выросла торговля на 6%, транспорт - на 5,5% и связь - свыше 6,5%. 
 
По итогам 7 месяцев по всем основным показателям отмечается рост в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях и Шымкенте. 
 

Ответственным государственным органам и акиматам регионов следует усилить работу по обеспечению роста целевых макроэкономических показателей. Для поддержания динамики роста необходимо активизировать работу по дальнейшей диверсификации экономики, реализации инвестпроектов и созданию рабочих мест", - добавил Алихан Смаилов.

 

Премьер-министр поручил Минэнерго принять меры по недопущению дефицита на рынке ГСМ

16.08.2022, 10:47 14391
Премьер-министр поручил Минэнерго принять меры по недопущению дефицита на рынке ГСМ
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики принять меры по недопущению дефицита на рынке ГСМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Еще один важный вопрос - о ситуации с горюче-смазочными материалами. В ряде регионов наблюдаются проблемы с дизтопливом. Это справедливо вызывает возмущение среди граждан", - сказал глава правительства.

 
Он поручил Министерству энергетики принять своевременные меры по недопущению дефицита на отечественном рынке горюче-смазочных материалов.
 

Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС. Граждане не должны страдать из-за этого. Правила, которые вы озвучили по дифференциации цен на ГСМ отечественным потребителям и транзитному автотранспорту, необходимо оперативно принять и ввести в действие с 20 августа", - подчеркнул Смаилов.

 
Напомним, что в РК разработан проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. 
 
Цены будут дифференцированы в зависимости от резиденства, объемов потребления и от вида транспорта. 
 
Согласно проекту приказа для наших граждан при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, также для грузового транспорта – при наличии водительского удостоверения и документов, то есть техпаспорта на автотранспортное средство, подтверждающего его казахстанскую регистрацию, лимит в сутки будет 300 литров. 
 
Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.
 

Темп роста экономики Казахстана составил 3,3%

16.08.2022, 10:14 14961
Темп роста экономики Казахстана составил 3,3%
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В январе-июле темп роста экономики Казахстана составил 3,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За отчетный период по основным трендам наблюдается высокий рост в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, сохранение положительного торгового баланса. Рост в реальном секторе составил 3,3%. Деловая активность в сфере услуг ускорилась до 2,5%", - сообщил министр нацэкономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства РК.

 
По его словам, среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, торговля, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность.
 
Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 4,5% 
 
Инвестиции выросли в госуправлении и социальном обеспечении - на 99,2%, образовании - на 74,8%, торговле - на 26,4%, операциях с недвижимым имуществом - на 19,9%, финансовой и страховой деятельности - на 17,3%, строительстве - на 14,8%.
 
В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкенте и Алматы, а также в Алматинской области и области Жетысу.
 
Снижение зафиксировано в областях Улытау и Абай, а также в Атырауской и Карагандинской областях.
 

В январе-июне текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 39,4% и составил 63,7 млрд долл. США. В том числе показатель по экспорту вырос на 56,3% и составил 42,2 млрд долл. США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 33,5%, до 12 млрд долл. США. Импорт товаров составил 21,5 млрд долл. США. В целом положительный торговый баланс составил 20,8 млрд долл. США", - отметил глава МНЭ.

 
Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-июль текущего года объем производства вырос на 4,9%.
 
Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, в области Абай, а также в городах Алматы и Шымкенте. В данных регионах обеспечен рост производства продуктов питания, нефтепродуктов, строительных материалов, лекарств, цветных металлов, тракторов, грузовых и легковых автомобилей.
 
Отмечается снижение производства в области Жетысу, а также в Павлодарской и Туркестанской областях, в основном из-за сокращения производства муки, безалкогольных напитков, товарного бетона, урана, металлоконструкций, аккумуляторов, бензина, дизельного топлива, феррохрома, необработанного алюминия. 
 
В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 7,7%, в том числе автомобилестроения - на 19,6%, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 13,8%, продуктов питания - на 2,8%, напитков - на 9,1%, пластмассовых изделий - на 5,3%, готовых металлических изделий - на 3,0%, продуктов химической промышленности - на 10,6%, одежды - на 5,5%. 
 
В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 1%.
 
В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности - на 18,7%, добыче газа - на 2,2%, угля - на 1,3%, металлических руд - на 0,9%, сырой нефти - на 0,3%. 
 
В добыче прочих полезных ископаемых зафиксировано снижение на 6,6%.
 
В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ увеличился на 8,6%. 
 
Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматинской и Акмолинской областях, в области Улытау, а также в городе Шымкенте.
 
Уменьшение объемов строительных работ наблюдалось в Мангистауской области, а также областях Абай и Жетысу областях.
 
В январе-июле т.г. введено 7,7 млн кв. м жилья, что на 0,8% меньше аналогичного периода 2021 года. 
 
Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Самые высокие показатели наблюдаются в Туркестанской, Павлодарской и Костанайской областях, а также в городе Шымкенте. 
 
Снижение отмечено в областях Улытау и Жетысу, Мангистауской, Атырауской, областях, а также в городах Алматы и Нур-Султане.
 
В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 2,1%.
 
Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области.
 
Снижение наблюдается в Костанайской области.
 
Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом.
 
По всем показателям положительный рост отмечается в 3 регионах - в городе Шымкенте, а также Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.
 
По 6 показателям наблюдается - рост в 8 регионах. Это города Алматы и Нур-Султан, а также Алматинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Актюбинская области.
 

Казахстан экспортирует более половины добываемого газа

16.08.2022, 09:29 13501
Казахстан экспортирует более половины добываемого газа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Казахстан экспортирует более половины добываемого газа. В то же время 42% населения не имеет доступа к газу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вопрос добычи и потребления газа в Казахстане - один из ключевых на повестке дня. Страна богата голубым топливом и занимает 19-е место в мире по запасам газа согласно данным ОПЕК за 2020 год. Однако потребление газа в Казахстане неуклонно растет с каждым годом, превышая имеющиеся ресурсы, сообщает energyprom.kz.
 
При растущем уровне потребления эксперты прогнозируют Казахстану дефицит газа начиная с 2024 года. Ожидается, что потребности внутреннего рынка превысят доступные ресурсы газа примерно на 1,7 млрд кубометров, сообщает CABAR.Asia.
 
С 2015 по 2021 год потребление газа увеличилось почти на 7 млрд кубометров, и в будущем оно будет только расти. Этому росту способствуют ввод новых промышленных объектов и крупные газохимические проекты. Газ становится важным ресурсом при переходе на экологически чистое топливо.
 
Все больше инвесторов, готовых создавать в стране какие-либо производства, хотят использовать газ, а не уголь. Кроме того, согласно исследованию Министерства энергетики, проведенному в 2017 году, к 2050 году 25-30% генерации электричества в Казахстане должно осуществляться за счет газа.
 
Однако значительная часть внутреннего потребления газа направляется все-таки на нужды населения, что является приоритетной энергетической политикой правительства. К концу 2021 года уровень газификации страны составил 57,67%, то есть доступ к газу имели 11 млн человек. При этом более 40% всех газифицированных сел и городов Казахстана приходятся всего на два региона.
 
Около 42% "негазифицированного" населения Казахстана, или примерно от 8 млн до 9 млн человек, живут без газа и используют уголь в качестве источника отопления.
 
Существующие проблемы газификации в стране носят исключительно инфраструктурный характер. На газификацию из государственного бюджета ежегодно выделяется до 40 млрд тенге. По словам чиновников, проекты газификации реализуются, но мешают бумажная волокита, коррупция, аварии на заводах и низкие цены на газ.
 
Несмотря на то что около половины населения не имеет доступа к этому ресурсу, Казахстан потребляет менее половины добываемого газа, а большую часть экспортирует по причине отсутствия обширных внутренних сетей газоснабжения для транспортировки газа внутри страны. В период с 2010 по 2021 год Казахстан экспортировал в среднем 58% объема годовой добычи газа.
 
Глава правления АО "QazaqGaz" Санжар Жаркешов заявил, что страна планирует увеличить добычу газа за счет запуска новых проектов, а также за счет переработки газа вместо сжигания и повторной закачки. "Реализация генеральной схемы газификации будет продолжена с привлечением частных инвестиций и независимых газораспределительных организаций", - сказал он на правительственном часе в парламенте.
 
При этом, по словам Жаркешова, в ближайшие годы газовая отрасль Казахстана может столкнуться с кризисом и страна может прекратить экспорт газа. У правительства нет четкого плана выхода из сложившейся ситуации. Но это повод вновь начать разговор о повышении стоимости голубого топлива для населения.
 
Переориентацию газа с экспортного на внутренний рынок президент Касым-Жомарт Токаев назвал вынужденным шагом, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса.
 

Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа. Только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды", - сказал Токаев.

 

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