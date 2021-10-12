Минэнерго создаст с Шевроном Фонд прямых инвестиций объемом $248,5 млн

НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с вице-президентом по вопросам добычи компании "Шеврон" (Chevron) Джеймсом Джонсоном. По итогам переговоров компания заключила меморандум с Министерством энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Между Министерством энергетики РК и компанией "Шеврон" подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Фонда прямых инвестиций в Казахстане объемом $248,5 млн. Меморандум предусматривает создание Фонда для развития экономики и местного содержания путем инвестирования в коммерческие предприятия Казахстана по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли, охране окружающей среды, а также в сфере информационных и цифровых технологий. Капитализацию Фонда составит часть прибыли "Шеврон", полученной в Казахстане", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили вопросы реализации Проекта будущего расширения "Тенгизшевройл" (ТШО), перспектив расширения Карачаганакского проекта и увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума. Также рассмотрены вопросы применения современных экологически чистых технологий, реализации социальных проектов, обеспечения соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда.

Шеврон является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах - Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%). В 2020 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,5 млн тонн. Осуществлены прямые финансовые выплаты государству в размере $6,6 млрд, закуплены товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более $3,5 млрд.

По информации пресс-службы, в текущем году планируется добыть нефть на ТШО в объеме 26,3 млн тонн. За 8 месяцев 2021 года выплаты государству составили $4,9 млрд. Завершение Проекта будущего расширения в конце 2023 года позволит увеличить объем добычи на 12 млн тонн в год.

Газ ТШО является сырьем для двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области.