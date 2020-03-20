Минфин продлил сроки представления годовых деклараций в связи с чрезвычайным положением

Декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, будут считаться представленными своевременно", - сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
Продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности:
1) декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);
2) декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00);
3) декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00);
4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);
5) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00);
6) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);
7) декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);
8) декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).
На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке "О нас"/"Работа с населением"/ "Телефоны контакт-центров органов государственных доходов", а также по ссылке. Кроме того, также можно будет обратиться в Контакт-центр КГД МФ РК по телефонному номеру 1414; WhatsApp: +7 778 210 98 68, +7 776 136 41 32, +7 705 559 12 33, +7 705 559 12 39. По электронной почте: Contact-center-kgd@mail.ru Telegram: https://t.me/KGDMFRK1414", - проинформировали в пресс-службе.
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