Минфин продлил сроки представления годовых деклараций в связи с чрезвычайным положением

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан сроки представления налоговой отчетности за 2019 год (при условии ее представления в электронном виде) продлены на 30 календарных дней, то есть до 30 апреля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, будут считаться представленными своевременно", - сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности:

1) декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);

2) декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00);

3) декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00);

4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);

5) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00);

6) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);

7) декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);

8) декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).

На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке "О нас"/"Работа с населением"/ "Телефоны контакт-центров органов государственных доходов", а также по ссылке . Кроме того, также можно будет обратиться в Контакт-центр КГД МФ РК по телефонному номеру 1414; WhatsApp: +7 778 210 98 68, +7 776 136 41 32, +7 705 559 12 33, +7 705 559 12 39. По электронной почте: Contact-center-kgd@mail.ru Telegram: https://t.me/KGDMFRK1414 ", - проинформировали в пресс-службе.

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