Министерствами РК не освоено 13 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Министр финансов Респулики Казахстан Ерулан Жамаубаев назвал министерства, лидирующие по неосвоению бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации главы Минфина, расходы республиканского бюджета выполнены на 99,8%, местных бюджетов - на 99,7%.
По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 11 трлн тенге.
Неисполнение составило 19 млрд тенге, из них 6 млрд тенге - экономия. Не освоено 13 млрд тенге", - уточнил министр.
По его словам, наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, здравоохранения, юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Основные причины неосвоения, по его информации: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; позднее представление счетов к оплате в органы казначейства; проведение претензионно-исковой работы по защите интересов государства в суде.
Кроме того, расходы местных бюджетов составили 5,9 трлн тенге.
В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 октября им выделен 1 трлн 525 млрд тенге. Из них освоено 99,5%. Не исполнено - 7 млрд тенге, в том числе экономия - 3 млрд тенге, не освоено - 4 млрд тенге", - уточнил спикер.
Он отметил, что наибольшее неосвоение сложилось в Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской и Жамбылской областях.
ТОО "Богатырь Комир" оштрафовано на 4,6 млн. тенге
12.10.2021, 19:03 36937
ПАВЛОДАР. 12 ОКТЯБРЯ - По результатам рассмотрения отчета ТОО "Богатырь Комир" об исполнении тарифной сметы департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области установлено, что субъектом допущено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5% от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой в размере 669,2 тысячи тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, 1 октября 2021 года департаментом издан приказ "Об утверждении временных компенсирующих тарифов на услуги ТОО "Богатырь Комир" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава", тарифы снижены в следующих размерах:
- с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года тариф снижен с 10,62 до 10,55 тенге за вагоно-километр, или на 0,7%;
- с 1 февраля 2022 года по 31 октября 2022 года тариф снижен с 11,12 до 10,92 тенге за вагоно-километр, или на 1,8%.
За допущенное нарушение ТОО "Богатырь Комир" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 4 667 200 тенге.
Казахстан возобновляет авиасообщение с Калининградом
12.10.2021, 17:53 47575
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК разрешила открытие рейсов по маршрутам Нур-Султан - Калининград и Алматы - Калининград с частотой 1 рейс в неделю по каждому направлению, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Регулярные рейсы на воздушном судне Boeing-737 будет осуществлять российская авиакомпания "Северный ветер", начиная с 4 ноября 2021 года: по маршруту Нур-Султан - Калининград по субботам, по маршруту Алматы - Калининград по четвергам", - сообщается на сайте МИИР РК.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с расписанием, опубликованным на сайте авиакомпании.
Для справки: Российская авиакомпания "Северный ветер" создана в 2008 году. Авиапарк состоит из 33 воздушных судов типа Boeing-737, Boeing-777, Airbus A330 и Airbus A321. Базовый аэропорт = Шереметьево. География полетов - более 200 направлений, летают из 95 городов в 20 странах мира. Авиакомпания "Северный ветер" входит в ТОП-7 авиакомпаний России по пассажирообороту.
Минэнерго прокомментировало ситуацию с бензином в Казахстане
12.10.2021, 17:17 56161
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК вице-министр энергетики Республики Казахстан Асет Магауов рассказал о ситуации с бензином в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По бензину у нас ситуация стабильная. В октябре мы ожидаем производство около 304 тыс. тонн 92 бензина, в том числе на Атырауском заводе 130 тыс. и на Шымкентском заводе 153 тыс., около 20 тыс. тонн должен Павлодарский нефтехимический завод произвести", - сообщил Асет Магауов.
По его словам, с учетом остатков в размере 230 тыс. тонн бензина на начало месяца, при потребности топлива в 340 тыс. тонн, потребление бензина полностью закрывается.
Мы должны октябрь стабильно пройти. И ранее мы даже прогнозировали, что может на ноябрь - декабрь какие-то экспортные объемы у нас появятся", - заключил вице-министр.