Министр информации и общественного развития прокомментировал взимание налогов от безналичных переводов

Нур-Султан. 15 ноября Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал информацию о взимании налогов от безналичных переводов, передает Kazakhstan Today.

"Физические лица не должны переживать по этому поводу. Никто не собирается взимать комиссии за денежные переводы. И министр финансов сегодня сделал об этом однозначное заявление. Здесь не может быть никаких двояких трактований", - сказал Даурен Абаев в ходе программы "Открытый диалог".

Он сообщил, что за последнее время значительно возрос объем безналичных платежей через банковские карты. "Это радует, так как это повышает прозрачность нашей экономики", - сказал Абаев.

Министр отметил, что клиенты магазинов, парикмахерских и другие часто расплачиваются напрямую с карты на карту продавца. Таким образом, сумма сделки не учитывается для исчисления налога. В связи с этим фискальные органы начинают задавать вопросы по этому поводу.

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