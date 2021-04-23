Министр национальной экономики рассказал, будут ли продлены налоговые каникулы в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал, будут ли продлены налоговые каникулы в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы будем смотреть по той ситуации, которая будет складываться ближе к лету. Как я сказал, мы проводим динамичный мониторинг. Ситуация быстро меняется. Все, конечно, зависит прямо от темпов распространения коронавируса. Во всех странах такая ситуация сегодня. Как будет складываться ситуация к тому времени, к 1 июля, мы на основе той ситуации, на основе вопросов, которые будут волновать наш бизнес, будем принимать необходимые решения для оказания поддержки бизнесу", - сказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев в интервью порталу inbusiness.kz .

Он сообщил, что раз в неделю проводятся онлайн-встречи с бизнесом и Национальной палатой "Атамекен". "На основе общей работы у нас есть разработанный пакет мер. Мы сейчас проводим анализ, расчеты. После обсуждений с нашими коллегами из правительства уже будем принимать окончательные решения", - отметил министр.

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