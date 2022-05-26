Минсельхоз: мы избежали весенней засухи

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Представители Министерства сельского хозяйства РК на брифинге в СЦК рассказали о ходе проведения весенне-полевых работ 2022 года и о прогнозе по засухе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По засухе Казгидромет дает благоприятный прогноз на летний период. В период посевных работ мы избежали так называемой весенней засухи. Погода благоприятная, работы идут, то есть накопление влаги есть", - сказал в ходе брифинга в СЦК директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов.

По его словам, фермеры провели агромероприятия по накоплению и сохранению влаги, которая осталась с зимнего периода.

Единственным способом выйти на хорошую урожайность было так называемое закрытие влаги, агромероприятия. Фермеры, которые заботятся о хорошем урожае, эти мероприятия провели. И это дает уже сейчас прогнозы, что урожайность будет увеличена на 0,7 центнера с гектара минимум. То есть та влага, которая была в зимний период, ее сохранили, и, соответственно, сейчас в период вегетации растения будут обеспечены достаточной влагой", - сказал Азат Султанов.

По данным Минсельхоза, общая посевная площадь составит 23,1 млн га, что на 105 тысяч га больше показателя 2021 года. Существенно увеличена площадь кормовых культур - 3,6 млн га. Увеличены также площадь картофеля, подсолнечника, овощей, то есть так называемых социальных культур.

Как ранее неоднократно сообщали СМИ, была проблема с поставкой семян зерновых культур из России. Причиной стало введение российской стороной запрета на вывоз зерновых культур. Ввиду того что по семенам аналогичный код ТН ВЭД, они также попали под запрет. Учитывая, что указанные семена были необходимы нам для сортообновления и сортосмены, проблема была поднята на уровне заместителей премьер-министров, и, как результат, правительством Российской Федерации принято решение о снятии запрета на вывоз семян и переводе их на разрешительный порядок", - сообщили представители МСХ.

Отмечается, что это позволило дополнительно завести более 14 тыс. тонн семян зерновых культур и получить казахстанским аграриям законтрактованные партии семян зерновых культур тем самым усилив сортовой потенциал.

На поддержку семеноводства в текущем году в местных бюджетах предусмотрено 11,8 млрд тенге.

Всего, по данным акиматов областей, на текущий год запланировано внесение порядка 670,2 тысячи тонн удобрений, что на 43,7 тысячи тонн больше прошлого года.

При этом необходимо отметить, что на субсидирование приобретения минеральных удобрений предусмотрено 38,4 млрд тенге, в т.ч. дополнительно из республиканского бюджета выделено 11,6 млрд тенге. То есть 50% от стоимости приобретенных удобрений будет возмещено государством.