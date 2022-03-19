Минсельхоз РК решает вопрос поставки семян из России и Европы

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НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан решает вопрос поставки 19,5 тыс. тонн семян кукурузы, пшеницы, ячменя и ржи из России и 80 тонн семян кукурузы и сахарной свеклы, поставляемых из Европы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева, в настоящее время готовность техники составляет 95%, к началу массового проведения весенне-полевых работ составит 100%.

Начата отгрузка в регионы удешевленного дизельного топлива. В целом на проведение весенних полевых работ выделено 400 тыс. тонн, что больше на 20 тыс. тонн, чем в 2021 году, по цене на 12-15% ниже рыночной. Засыпано 2,3 млн тонн семян, или 100% от плана, сказал он.

По обеспеченности минеральными удобрениями работа ведется в плановом режиме. Благодаря поддержке правительства достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений об обеспечении потребностей аграриев. Цена на аммиачную селитру снижена с 200 до 160 тыс. тенге", - проинформировал Карашукеев.

Глава МСХ проинформировал, что для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы "Кен дала" в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в два раза.

По состоянию на 17 марта по программе "Кен дала" поступили заявки на сумму 94,8 млрд тенге, из них профинансировано 46,6 млрд тенге. Таким образом, выделенные первые два транша кредитных ресурсов на эти цели практически освоены полностью. В Продкорпорацию поступили заявки на сумму свыше 76 млрд тенге, из них профинансировано 52,5 млрд тенге, рассказали в пресс-службе правительства.

Наряду с этим в настоящее время прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге, с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге, сообщил Карашукеев.

В целом, согласно данным акиматов, общая посевная площадь 2022 года составит 23,1 млн га, что на 125 тыс. гектаров больше показателя 2021 года.



