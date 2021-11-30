Минсельхоз снизит кредитную нагрузку фермеров путем изменения правил субсидирования

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НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Министерство сельского хозяйства РК внесло изменения в правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, которые позволят расширить доступ фермеров к кредитным средствам и снизить кредитную нагрузку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ведомстве, Минсельхоз осуществляет поддержку субъектов АПК в виде субсидирования ставок вознаграждения по выданным кредитам финансовых институтов с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей 17% годовых.

При этом по займам на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных, на приобретение основных средств, строительство - ставка вознаграждения снижается на 10%, по пополнению оборотных средств - на 7%, на проведение весенних полевых и уборочных работ - на 9%", - говорится в сообщении министерства.

Отдельными условиями субсидирования предусмотрена господдержка в виде снижения ставки вознаграждения по договорам займов, заключенным в рамках программы "Экономика простых вещей" с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей 15% годовых. При этом ставка снижается на 10% по кредитам на инвестиционные цели, на 9% - по кредитам на пополнение оборотных средств и для проведения весенне-полевых и уборочных работ, отметили в ведомстве.

Ранее механизм субсидирования ставок вознаграждения предусматривал начисление субсидии лишь с момента включения субъекта АПК в программу субсидирования. При этом, в случае отсутствия свободных средств в бюджете, прием предложений на субсидирование фермеров приостанавливался. Согласно же новой редакции правил для решения проблемы несвоевременного получения субсидий фермерами, связанной с дефицитом средств, вводится резерв (лист ожидания), пояснили в Минсельхозе.

В случае отсутствия бюджетных средств в текущем финансовом году, предложения финансовых институтов на субсидирование ставок вознаграждения фермеров будут поступать в резерв и оплачиваться по факту выделения дополнительных бюджетных средств. При этом очередность поступления предложений в резерв будет зафиксирована в информационной системе по дате и времени, что позволит в дальнейшем обеспечить прозрачность распределения субсидий", - проинформировали в министерстве.

Кроме того, обновленная редакция правил предусматривает, что по договорам займа, заключенным в год подачи предложения на субсидирование, начисление субсидии осуществляется с момента выдачи кредита или передачи предмета лизинга. При этом по договорам займа, действующим на дату подачи предложения и заключенным не ранее 4 лет до подачи предложения, начисление субсидии осуществляется с 1 января года, в котором было предоставлено предложение.

В целях большего охвата фермеров господдержкой в правилах субсидирования предусмотрены нормы, согласно которым по договорам займа, включенным в программу субсидирования в 2021 году, осуществляется перерасчет объемов субсидий в части начисления субсидии с 1 января 2021 года или с момента выдачи кредита, передачи предмета лизинга.

Также изменения в правила предусматривают субсидирование ставок вознаграждения по договорам займа, выданным Банком развития Казахстана и Аграрной кредитной корпорацией в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы.

Вышеуказанные новшества вступают в силу с 4 декабря 2021 года.

Приказ министра сельского хозяйства РК №336 от 19 ноября текущего года "О внесении изменений и дополнений в приказ заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 октября 2018 года №436 "Об утверждении правил субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования" опубликован на портале Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК 23 ноября текущего года и вступает в силу по истечении 10 календарных дней после его официального опубликования.