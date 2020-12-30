Минтруда: 724 млн тенге задолжали работодатели казахстанцам

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Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на заседании правительства РК сообщил о мерах, принятых ведомством для защиты трудовых прав казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

В начале своего выступления глава МТСЗН отметил, что, по официальным статистическим данным, трудовую деятельность в Казахстане осуществляют свыше 6 млн 650 тыс. наемных работников на 324 тыс. предприятий. Их заработная плата по сравнению с прошлым годом в среднем выросла на 6,9%.

По итогам 2019 года, по рейтингу эффективности рынка труда Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума, Казахстан поднялся с 30-го на 25-е место. Постепенно решаются вопросы, связанные с трудовыми отношениями", - сообщил министр.

По словам главы МТСЗН, общая задолженность по зарплате на сегодняшний день составляет 724 млн тенге, с начала года она уменьшилась на 49%, или на 696 млн тенге.

В текущем году инспекторами труда погашена задолженность по заработной плате на сумму 4,2 млрд тенге. Таким образом, в результате принятых мер защищены права более 31 тыс. работников. В целях усиления своевременного погашения задолженности по зарплате в текущем году в законодательном порядке статус предписания госинспектора труда, выдаваемого работодателю, приравнен к приказу судебного исполнителя. Это позволит за долги по заработной плате дополнительно наложить арест на счета и имущество работодателей, ввести ограничения на выезд из страны", - проинформировал Биржан Нурымбетов.

Министр также подчеркнул, что в 2020 году правительством РК приняты беспрецедентные меры по сохранению и созданию рабочих мест.

В период карантина социальные выплаты по потере дохода в размере одной минимальной зарплаты (42 500 тенге) получили 4,6 млн человек на сумму 476 млрд тенге. Заключено более 131 тыс. меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматами, профсоюзами и предприятиями регионов. При исполнении работодателями взятых обязательств обеспечивается сохранение рабочих мест для 2 млн 300 тыс. работников. Реализуется антикризисная "Дорожная карта занятости". В этом году мероприятиями по обеспечению занятости, включая "Дорожную карту занятости", госпрограмму "Енбек" и другие государственные программы, охвачено 1 млн 390 тыс. человек, из них 730 тыс. обеспечены постоянными рабочими местами", - доложил Нурымбетов.

Глава МТСЗН также подчеркнул, что на особом контроле находятся предприятия, привлекающие иностранную рабочую силу (ИРС).

В текущем году в целях защиты внутреннего рынка труда сокращена квота на привлечение ИРС по сравнению с 2019 годом на 40% (с 48,7 тыс. до 29 тыс. единиц). На 1 декабря по разрешениям местных исполнительных органов в 1,7 тыс. предприятиях осуществляют трудовую деятельность 14 тыс. 600 иностранных граждан, где доля казахстанского содержания составляет 96%. Госинспекторами труда на 1 декабря проведена 71 проверка предприятий, привлекающих ИРС, где выявлено и устранено 608 нарушений", - сказал глава МТСЗН.

При этом он добавил, что в Трудовой кодекс РК внесено дополнение, обязывающее работодателей обеспечивать работников не только равной оплатой за труд, но и равными производственно-бытовыми условиями без какой-либо дискриминации.

Биржан Нурымбетов также отметил, что принятые госорганами и работодателями комплексные меры в сфере охраны труда позволили сохранить положительную динамику по производственному травматизму.

За последние три года (2017-2019 годы) травматизм снижен на 15% (с 1678 до 1430 человек) и сохраняется положительная динамика. Вместе с тем по итогам 11 месяцев текущего года, на предприятиях республики пострадало 1300 человек, из них со смертельным исходом 185 человек. По требованию госинспекторов труда отстранено от работы 33 должностных лица, приостановлена работа 11 оборудований, в правоохранительные органы направлено 812 дел, по которым возбуждено 97 уголовных дел", - проинформировал министр.

Глава МТСЗН также отметил, что важную роль в обеспечении стабильности в предприятиях страны играет социальное партнерство.

Количество коллективных договоров, предусматривающих дополнительные льготы работникам и выгодные условия труда, достигло 145 тыс., из них уровень охвата крупных и средних предприятий превышает 96%. Кроме того, действуют 22 отраслевых и 200 региональных соглашений", - сообщил Биржан Нурымбетов.

Кроме того, в целях повышения эффективности регулирования трудовых отношений в этом году внесены изменения в Трудовой кодекс РК и закон "О профессиональных союзах", направленные на защиту трудовых прав граждан и совершенствование деятельности профсоюзов.

Главной задачей всех сторон трудовых отношений является соблюдение трудового законодательства. Надо держать данные вопросы на особом контроле", - сказал премьер-министр Аскар Мамин.

Премьер-министр поручил Министерству труда совместно с акиматами и госорганами выработать алгоритм выявления задолженности по заработной плате в проактивном режиме на основе данных информационных систем.

Глава правительства отметил необходимость полного перевода трудовых договоров в электронный формат, что позволит обеспечить оперативный и объективный контроль за соблюдением трудовых прав граждан.

Для поэтапного сокращения рабочих мест с вредными условиями труда до конца первого полугодия 2021 года Министерству труда совместно с социальными партнерами дано поручение разработать Концепцию по безопасности и охране труда до 2030 года.

Акиматам совместно с заинтересованными госорганами поручено обеспечить исполнение работодателями обязательств по сохранению рабочих мест в рамках заключенных меморандумов, не допускать массового высвобождения работников и принять меры содействия занятости.

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