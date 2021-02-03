МНЭ: НДС для новых производственных компаний будет снижен в течение 2 лет

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Министр Национальной экономики Асет Иргалиев рассказал о мерах по стимулированию инвестиций и росту экономики, передает Kazakhstan Today.

По информации главы МНЭ, меры стимулирования включают в себя:

- снижение нагрузки на фонд оплаты труда с установлением единой ставки, вместо пяти с уплатой их единым платежом;

- уменьшение НДС в течение 2 лет для новых производственных компаний;





- освобождение от корпоративного подоходного налога части дохода, направленного на реинвестирование;

- упрощение регистрации и исполнения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей; ввод режима розничного налога по ставке 6% для сферы общественного питания.

В целях реализации данных мер будет разработан и в первом квартале внесен в мажилис парламента РК соответствующий законопроект.

Также, по словам Иргалиева, в рамках работы по расширению перечня приоритетных видов деятельности для заключения инвестиционных соглашений министерством совместно с заинтересованными госорганами будет расширен список отраслей экономики. В основном, это обрабатывающая промышленность, АПК, машиностроение, пищевая и другие отрасли по производству готовой продукции и глубокой переработке.

В рамках регулирования "с чистого листа" совместно с бизнес-сообществом и НПП "Атамекен" будет осуществлен кардинальный пересмотр требований и введен экспериментальный правовой режим в четырех приоритетных отраслях экономики, включающие торговлю, сельское хозяйство, транспорт, услуги по проживанию и питанию", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Кроме того, будет обеспечено включение микрофинансовых организаций в госпрограмму "Дорожная карта бизнеса - 2025".

Национальный план развития закладывает стратегические направления устойчивого и качественного развития страны в условиях новой реальности. Будет обеспечена эффективная и своевременная реализация Национального плана развития по всем трем блокам: институциональный, экономический и социальный", - отметил министр нацэкономики.

В рамках институционального блока будут осуществлены конкретные меры по обеспечению реального верховенства закона, построению современной модели государственного управления с полноценной реализацией концепции "слышащего государства". В результате, к 2025 году Казахстан войдет в топ-30 в рейтинге "Общественный порядок и безопасность", численность госаппарата и госсектора сократится на 25%; все госуслуги можно будет получать в электронном формате.

В рамках социального блока продолжится работа по развитию систем здравоохранения и образования, а также формированию инклюзивного общества.

Итогом практической реализации запланированных мероприятий станет увеличение финансирования здравоохранения до 5% от ВВП; стопроцентный охват детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, стопроцентная ликвидация аварийных и трехсменных школ; создание 20 центров академического превосходства; ежегодное обеспечение 700 тыс. граждан активными формами занятости.

В рамках экономического блока будет обеспечено формирование новой структуры экономики через повышение ее самодостаточности и диверсификации, создание благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса, формирование нового инвестиционного цикла, качественную цифровизацию и активное продвижение экспорта.

Реализация мер по развитию самодостаточной экономики, ориентированной на внешние рынки, позволит к 2025 году увеличить объем продукции обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, долю переработанной продукции в экспорте АПК до 70%, создать 7 крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции с вовлечением 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств", - отметил Иргалиев.

В целях поддержки и стимулирования предпринимательской деятельности будут реализованы меры по расширению возможностей для роста и развития МСБ, обеспечению здоровой конкурентной среды, разгосударствлению экономики. Доля МСБ повысится до 35% в ВВП страны.

По словам министра, к 2025 году уровень инвестиций в основной капитал вырастет до 30% к ВВП; объем прямых иностранных инвестиций - до $30 млрд в год. Несырьевой экспорт вырастет в 2 раза до $41 млрд. Качественный рост экономики будет обеспечен за счет сохранения налогово-бюджетной стабильности и реализации эффективной монетарной политики, а также развития конкурентного и эффективного финансового рынка.

В результате уровень инфляции снизится до 3-4%. В целях обеспечения сбалансированного территориального развития будут реализованы новые подходы, направленные на раскрытие потенциала и укрепление конкурентоспособности регионов.

Все жители страны получат доступ к услугам водоснабжения. Все республиканские и местные дороги до каждого опорного села будут реконструированы и отремонтированы. Будет обеспечен ввод 103 млн квадратных метров жилья и модернизация более 3,5 тыс. сел.

Министр национальной экономики РК подчеркнул, что результатом практической реализации Национального плана развития страны станет выход на траекторию устойчивого и качественного роста экономики на уровне более 5% к 2025 году.

По паритету покупательной способности ВВП на душу населения достигнет до $40 тыс. Будут обеспечены опережающие темпы роста производительности труда на уровне 8% в год.

Казахстан войдет в топ-50 стран мира по уровню верховенства закона и эффективности госуправления, а также в 30-ку передовых стран рейтинга цифровой конкурентоспособности. Будет достигнут прогресс в уровне образования по основным учебным дисциплинам.

Кроме всего прочего, новый план приватизации предусматривает реализацию 736 организаций на общую сумму 5 трлн тенге, в том числе 624 объекта республиканской и коммунальной собственности, а также 112 компаний фонда "Самрук-Казына". В результате МСБ получит широкий доступ к услугам приватизируемых компаний и будет сформирован эффективный и компактный квазигоссектор.

В целях качественного и своевременного исполнения плана приватизации будут осуществлены меры по совершенствованию правил реализации; созданию проектного офиса по мониторингу и контролю за отчуждением активов, с обеспечением дальнейшего применения принципов Yellow Pages и инвентаризации договоров доверительного управления", - добавил глава МНЭ.

Будет обеспечена регулярная актуализация плана приватизации путем ведения мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках. В целях максимального использования инструментов IPO будет сформирована новая программа "Народное IPO". В целом будет обеспечена транспарентность и справедливость процесса приватизации.





Напомним, 29 января правительство РК представило проект Национального плана развития , состоящего из 12 направлений.

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