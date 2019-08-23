Караганда. 22 августа. Kazakhstan Today - Молодым сельским предпринимателям вручили гранты акима Карагандинской области на развитие дела, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области проходит Международный форум сельской молодёжи. Участники собрались в сакральном месте Казахстана - Улытау. Организаторы посвятили форум Году молодёжи. На него приехали не только делегаты со всего региона, но и гости из других областей республики и стран СНГ, сообщила пресс-служба акима региона.

Инициаторы надеются, что встреча объединит активную молодёжь и станет международной площадкой для обмена положительным опытом в сфере молодёжной политики. Большое внимание уделено вопросам развития молодёжного предпринимательства на селе.

По информации пресс-службы, форум открылся 22 августа и продлится три дня. Программа насыщенная и включает в себя семинары-тренинги, дискуссионные площадки, квест и тимбилдинг, а также экскурсии, песни под гитару у костра и другие развлечения. Молодёжь поднимется на гору Аулиетау и водрузит флаг на её вершине.

Кроме того, делегаты примут участие в фестивале воздушных змеев "Улытау Sky" и торжественном открытии Второго международного фестиваля этнокультурного наследия Jezkiik.

В рамках форума состоялось вручение грантов акима Карагандинской области молодым сельским предпринимателям. По миллиону тенге получили 10 парней и девушек - представители пяти сельских районов. Они вложат эти средства в развитие своего дела. Проекты самые разные - от переработки молока и автомобильного сервиса до клининговых услуг и организации туристических маршрутов.

Гранты акима области получили Жалгас Кабылкаиров, Тадей Самсонов из Бухаржырауского района, Бекмурат Алпысов, Ерканат Нургали, Мейрамбек Салыкпаев из Жанааркинского района, Сагадат Мухамбетов из Улытауского района, Сая Олжатай, Алишер Серикбаев из Шетского района, Канат Абдигапар, Анастасия Калаева из Нуринского района.

Также наградили активистов за вклад в развитие региональной молодёжной политики.

Напомним, что в местности Болатсай Улытауского района Карагандинской области 23-24 августа в рамках программы "Рухани жангыру" пройдёт ІІ Международный фестиваль этнокультурного наследия Jezkiik . В нем примут участие известные казахстанские и зарубежные артисты: ансамбль из Испании Carmen Guerrero Flamenco, сербский национальный оркестр "Абрашевич", оркестр DUHAJ, итальянская группа MORESCA NOVA и другие.

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