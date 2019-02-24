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"Moody's Investors Service" повысило рейтинг АО "БРК-Лизинг" до Ва2

15.02.2019, 17:09 55459
Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Moody's Investors Service повысил долгосрочный рейтинг эмитента АО "БРК-Лизинг" в местной и иностранной валюте с Ba3 до Ba2, а также подтвердило краткосрочный рейтинг эмитента на Not-Prime. Прогноз по эмитенту - "Стабильный", передает Kazakhstan Today.
 
В опубликованном пресс-релизе Moody's Investors Service отметило поддержку со стороны государства и материнской компании АО "Банк развития Казахстана" (Baa3), что в свою очередь демонстрирует важность БРК-Лизинг в достижении стратегических целей правительства Казахстана. Аналитики агентства также подчеркнули сильный финансовый профиль БРК-Лизинг. По мнению агентства, этот показатель отражает устойчиво обоснованные показатели прибыльности, уровня ликвидности и качества активов.
 

Внешняя независимая оценка международного рейтингового агентства Moody's Investors Service подтверждает правильность выбранной стратегии развития лизинга как дополнительного канала привлечения инвестиции в экономику. За последние 3 года через инструмент финансового лизинга были привлечены значительные инвестиции в обновление основных средств обрабатывающей промышленности и транспортной инфраструктуры. Была проведена активная работа по росту лизингового портфеля и качественного улучшения ключевых финансовых показателей", - отметил председатель правления АО "БРК -Лизинг" Н. Байбазаров. 

 
 БРК-Лизинг финансирует проекты в обрабатывающей промышленности, производственной и транспортной инфраструктуре в рамках государственных программ индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2015-2019 годы, программ поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020". С 2018 года запущены программы по обновлению автобусного парка и машинно-тракторного парка, воздушных судов для региональных авиалиний, финансирование муниципальных проектов в сфере социальной и транспортной инфраструктуры и обеспечение специальной медицинской техникой. На конец 2018 года по неаудированным данным активы БРК-Лизинг составили 315 млрд тенге, акционерный капитал 47 млрд тенге, чистая прибыль 3,8 млрд тенге. 
 

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