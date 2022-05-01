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МСХ: неиспользуемые сельхозземли будут возвращены государству

30.04.2022, 14:37 9831
МСХ: неиспользуемые сельхозземли будут возвращены государству
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поставил задачу ускоренного внедрения усовершенствованного механизма космического мониторинга для активизации работы. При этом он подчеркнул, что все нормы и требования законодательства в работе с недобросовестными землепользователями должны неукоснительно соблюдаться, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в 2021 году космомониторингом была охвачена вся территория страны, по результатам чего в общей сложности выявлено 40,2 млн гектаров неиспользуемых пастбищ.
 

Вместе с тем пастбищные угодья (порядка 90 - 95% земель, выявленных как неиспользуемые) не подлежат космическому мониторингу. Эффективность их применения определятся проводимыми расчетами: данными о количестве сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в определенном районе, планами по развитию животноводства в этом районе и конкретном населенном пункте, площадью имеющихся участков и так далее", - пояснили в пресс-службе.

 
Действующая сегодня платформа Qoldau требует самостоятельного внесения границ земельных участков (история полей) землепользователем, которые в последующем подлежат мониторингу. В ходе проводимой работы по определению неиспользуемых земель были выявлены факты, когда при самостоятельном внесении границ допускаются расхождения площади и границ угодий с данными в госакте и постановлении. Эти расхождения допускаются из-за отсутствия цифровых картографических материалов, отображающих генерализированное изображение пространственных данных по видам угодий, инфраструктуры сельского хозяйства.
 

Принудительное изъятие неиспользуемых или нерационально используемых земель - процесс не одного дня, так как в соответствии с нормами Конституции и Гражданского кодекса РК право собственности защищено, а процесс изъятия происходит только в судебном порядке", - отметили в Минсельхозе.

 
В настоящее время действует следующий механизм принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель:
 
1) земельный инспектор на основании космомониторинга использования сельхозземель проводит профконтроль без выезда на место. Если на этом этапе выявляются нарушения, он направляет владельцу соответствующее уведомление. Дело об административном правонарушении при этом не возбуждается;
 
2) если указания по устранению нарушений не исполняются, проводится профконтроль с выездом на место. На этом этапе земельный инспектор выдает предписание об устранении нарушений сроком на 1 год. Владелец привлекается к административной ответственности;
 
3) далее, если ситуация не изменилась, материалы проверок направляются в органы госдоходов для начисления 20-кратного налогообложения по неиспользуемым земельным участкам;
 
4) проводится контрольная проверка. Если нарушения не устраняются, подается иск в судебные органы об изъятии земель.
 
При этом, отметили в пресс-службе, необходимо различать понятия "принудительное изъятие" и "возврат". Принудительное изъятие предполагает соблюдение всех вышеперечисленных мер и рассматривается только в судебном порядке. Тогда как к "возврату" можно отнести проведение профилактическо-разъяснительной работы, которая включает в себя: направление указаний об устранении нарушений, наложение административных штрафов, увеличение до 20-кратного размера базовых ставок на неиспользуемый земельный участок, выявленный в том числе путем космомониторинга. Как показывают результаты работы, нередко землепользователи уже после получения уведомления от земельного инспектора добровольно возвращают земли, чтобы не платить штраф или повышенный налог.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усовершенствуют космомониторинг сельхозземель.

Смаилов заявил, что  неиспользуемые земли будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам.
 

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В ЕАЭС начали подготовку основных направлений экономического развития до 2035 года

28.04.2022, 21:09 29276
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Структуру основных направлений экономического развития Евразийского экономического союза до 2035 года одобрили на заседании консультативного комитета по макроэкономической политике, которое прошло 28 апреля в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2035 года - документ стратегического планирования. Он необходим, чтобы определить цели, задачи и перспективные направления экономического развития ЕАЭС, сформировать возможные сценарии и спрогнозировать эффекты. Принятие этого документа органами Союза позволит государствам получить дополнительные экономические преимущества от интеграции, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 
По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, у комиссии есть все необходимые инструменты для долгосрочного прогнозирования.
 

При всей неопределенности внешней ситуации у нас есть опорные точки, на основании которых мы вполне можем прогнозировать события в мировой экономике до 2035 года. Четыре года назад на основе своей методологии мы успешно прогнозировали то, что происходит сегодня, так что инструментарий для решения этой задачи у нас есть", - сказал Сергей Глазьев.

 
Он добавил, что новый мировой центр экономического развития уже сформирован в Юго-Восточной Азии, и ЕАЭС необходимо реализовать имеющийся потенциал, чтобы занять в этом центре достойное место. 
 
В сентябре разделы основных направлений планируется обсудить на заседании Коллегии ЕЭК, а в июле 2023 года документ представят органам Союза.
 
Участники консультативного комитета также рассмотрели доклад об итогах и перспективах социально-экономического развития государств ЕАЭС. Практически все макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику в результате роста экономической активности в государствах Союза. По итогам 2021 года экономический рост в ЕАЭС составил 4,6%, это соответствует установленным ориентирам макроэкономической политики. Увеличивается взаимная торговля: по итогам 2021 года стоимостные объемы достигли максимального значения с 2015 года. Усилилась инвестиционная активность, поддерживаемая ростом производства и реализацией ранее отложенных проектов. На фоне активизации миграционных потоков после отмены ограничений увеличились денежные переводы из России в Армению и Кыргызстан.
 
Вместе с тем экономическое развитие ЕАЭС в 2022 году происходит в непростых условиях из-за усиления санкционного давления на Республику Беларусь и Российскую Федерацию, что может оказать влияние и на другие государства Союза. В этой связи комиссия совместно с уполномоченными органами вырабатывает меры по повышению устойчивости экономик, включая обеспечение макроэкономической стабильности. Это позволит минимизировать возможные негативные последствия.
 
Также были рассмотрены результаты мониторинга макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств ЕАЭС, и другие вопросы. Было отмечено, что по итогам 2021 года количественные ограничения некоторых показателей устойчивости были превышены Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном.
 
Следующее заседание консультативного комитета пройдет в ноябре 2022 года.
 

Более 2 млн новых рабочих мест обещают создать в Казахстане к 2025 году

28.04.2022, 18:04 31351
Более 2 млн новых рабочих мест обещают создать в Казахстане к 2025 году
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - За счет реализации инвестпроектов в различных отраслях экономики до 2025 года будут созданы более 2 млн новых рабочих мест, сообщил на брифинге в СЦК вице-премьер Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступление вице-премьера было посвящено презентации программы повышения доходов населения, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

В различных отраслях экономики до 2025 года будут созданы более 2 млн новых рабочих мест. Из них в сфере производства - 950 тысяч, в сфере инфраструктуры - 583 тысячи, сельского хозяйства - 458 тысяч, туристской отрасли - 59 тысяч", - сообщил Тугжанов.

 
По его словам, косвенный эффект, влияющий на доходы населения, будет обеспечен путем принятия системных мер. Так, в первую очередь вокруг 50 крупных предприятий будет создаваться пояс малого и среднего бизнеса, что позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности представителям МСБ.
 

Только один стекольный завод в Кызылординской области создаст вокруг себя пояс МСБ из 8 мини-заводов по производству стекловолокна, автомобильных стекол, стеклянных сувениров, стеклотары, стеклянной посуды, стекловаты, ультратонких стекол для смартфонов. Аналогичный подход будет применен к действующим предприятиям и новым проектам", - пояснил Тугжанов.

 
К примеру, запуск четырех заводов нефтегазовой отрасли позволит создать смежное производство труб, насосов, тары, бутылочной продукции, геотекстиля, холодильников и кондиционеров. Производство такой продукции обеспечит 37 отечественных товаропроизводителей.
 
Также, по словам вице-премьера, запущена модернизация обрабатывающей промышленности в фармацевтике, биотехнологиях, IT-технологиях и нефтехимической отрасли, которая позволит преодолеть зависимость от импорта за счет производства отечественных товаров и последующего выхода на экспорт, подчеркнул Тугжанов.
 
Полное импортозамещение ожидается достичь в таких товарах, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс, калийные удобрения и т.д. Ожидается выход на второе место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100% показателя.
 
Вице-премьер также сообщил, что правительство намерено до 2025 года поднять долю заработной платы в ВВП с 31% до 38,5% 
 

Программа повышения доходов населения до 2025 года предусматривает повышение заработной платы более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала. Для бизнеса, получающего поддержку от государства, предусмотрено повышение заработной платы 2,8 млн работников путем установления конкретных обязательств", - добавил Тугжанов.


Сегодня на брифинге также сообщалось, что Генпрокуратура выявила более 6,5 тысячи нарушений безопасности на крупных предприятиях Казахстана.
 

Казахстанский автопром намерен в 2022 году произвести около 109 тысяч легковых автомобилей

28.04.2022, 17:05 32611
Казахстанский автопром намерен в 2022 году произвести около 109 тысяч легковых автомобилей
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - В этом году казахстанские предприятия намерены произвести около 109 тысяч единиц легковых автомобилей. Об этом в ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Сапарбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день автопроизводители постоянно ведут переговоры с партнерами по увеличению квот на поставки комплектующих. За І квартал текущего года произведено 22 239 авто, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12,4%. Также в данном направлении наблюдается увеличение экспорта на 45%, сообщил глава комитета.
 

За последние 10 лет отечественными предприятиями освоена крупноузловая и мелкоузловая сборка. В среднем по Казахстану уровень "местного содержания" автопрома составляет 33%, а по некоторым моделям доходит до 50%", - рассказал Сапарбеков.

 
По словам спикера, Казахстан открыт к сотрудничеству и кооперации в части производства транспортных средств как на новых, так и в рамках действующих производственных площадок. Для инвесторов, которые решат локализовать свое производство в Казахстане, предоставляются льготы, преференции и другие меры стимулирования.
 
Он также рассказал о реализации программы льготного автокредитования. Данная программа действует с 2015 года. По состоянию на конец марта 2022 года количество выданных займов превысило 30 тысяч автомобилей. На сегодняшний день планируется реализовать новую программу автокредитования и лизингового финансирования из средств АО "Жасыл Даму". 
 
В МИИР отметили, что физические лица смогут получить заем у банков второго уровня на льготных условиях, после того как Фонд развития промышленности совместно с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) завершит процедуры по привлечению денежных средств, а также передаст данные средства для дальнейшего финансирования БВУ.
 

В Казахстане в первом квартале добыто 30 млн тонн угля

28.04.2022, 14:55 34886
В Казахстане в первом квартале добыто 30 млн тонн угля
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - В Казахстане в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% увеличилась добыча угля, до 30 млн тонн, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ведомства, 16,7 млн тонн добытого угля отправлено энергетическим компаниям, 2,2 млн тонн - промышленным предприятиям. На коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 2,4 млн тонн угля. Экспорт угля составил 8,6 млн тонн.
 

На основе данных акиматов областей и городов Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК сформирован план потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на 2021-2022 годы", - отметили в МИИР РК.

 
Согласно плану объем потребления на данный период должен был составить 9,336 млн тонн (на коммунально-бытовой сектор около 3 млн, для населения - 6,3 млн тонн). Фактически, по данным местных исполнительных органов, регионами завезено 9,338 млн тонн угля. То есть 100% от запланированного объема.
 

Для подготовки к следующему отопительному периоду министерством разработан аналогичный план на 2022-2023 годы. Документ направлен акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента для работы", - добавили в пресс-службе ведомства.

 

В Казахстане увеличили стоимость товаров для беспошлинного ввоза

28.04.2022, 14:45 35356
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - В Казахстане до 1 октября 2022 года будут действовать повышенные стоимостные и весовые пороги беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение о повышении порогов было принято советом Евразийской экономической комиссии от 15 апреля 2022 года. Оно вступает в силу сегодня, 28 апреля, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
 
Стоимость товаров для личного пользования, необлагаемых пошлиной при ввозе, повышена с 500 евро до 1000 евро, а вес - с 25 кг до 31 кг.
 

Таким образом, в период с 28 апреля до 1 октября 2022 года, в случае если стоимость ввозимых в багаже товаров для личного пользования превышает сумму 1000 евро и (или) их вес составляет более 31 кг, получателю необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы", - проинформировали в департаменте.

 

Казахстан импортирует 20% продуктов питания

28.04.2022, 14:25 35971
Казахстан импортирует 20% продуктов питания
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Правительство Казахстана рассматривает меры по стопроцентному импортозамещению продовольственных товаров. В настоящее время республика обеспечивает порядка 80% внутренней потребности в продовольствии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сейчас есть возможность обеспечить себя (продовольственными товарами. - Прим. ред.) на уровне 80%. Только 20% продукции мы вынуждены завозить извне. В будущем по программе будет возможность до 2025 года полностью закрыть шесть видов продукции. Только сахар останется на уровне 80% (производства РК)", - сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

 
Он отметил, для устранения импортной зависимости в Казахстане будет реализовано 900 инвестиционных проектов.

 
Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров за счет отечественного производства составляет 80%. Исключение составляют такие товары, как: яблоки (73,7%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (42,6%).
 

Аэропорт Петропавловска вновь выставили на торги, сократив цену в два раза

28.04.2022, 09:42 38941
Аэропорт Петропавловска вновь выставили на торги, сократив цену в два раза
Фото: aeroport.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 АПРЕЛЯ - Месяц спустя Международный аэропорт Петропавловска вновь выставлен на торги. На этот раз цену снизили до 2,6 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Месяц назад Международный аэропорт Петропавловска выставили на аукцион с целью передать в доверительное управление с правом последующего выкупа. Специалист-оценщик подсчитал, что в настоящее время имущество аэропорта стоит 5,6 миллиарда тенге. Однако желающих приобрести убыточное предприятие и вложить в него инвестиции не нашлось, сообщает Петропавловск.news.
 
В настоящее время стартовая цена аэропорта на аукционе снижена в два раза, до 2,8 млрд тенге. Кроме того, допускается продажа предприятия единственному участнику торгов. 
 
По данным издания, самое дорогое имущество аэропорта - это взлетно-посадочная полоса. В акте оценки ее стоимость равняется 1,9 миллиарда тенге.
 
После передачи в ДУ (изначально - сроком на три года) управляющая компания обязана будет сохранять профильную деятельность в течение 10 лет, вложить в предприятие 1,5 миллиарда тенге и использовать все имущество только по целевому назначению. 
 
Аукцион должен состояться 12 мая.
 

Запретить внеконкурсную выдачу земель через СПК предложили в правительстве

27.04.2022, 18:26 40016
Запретить внеконкурсную выдачу земель через СПК предложили в правительстве
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) для реализации инвестиционных и инновационных проектов выделяются земельные участки на внеконкурсной основе. Однако на практике имеются факты реализации земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов, ресторанов, автомоек и т.д., сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
В качестве примера был приведен случай, когда в одном из крупных городов страны СПК было выделено 679 га, из которых 254 га были отданы под строительство жилья, для коммерческих объектов - 96 га и лишь 5 га - под создание завода и производственной базы. 
 
В качестве решения данного вопроса предлагается исключить возможность внеконкурсного предоставления земель через СПК, что позволит обеспечить прозрачность их выделения, увеличить объем поступлений в бюджет от реализации земель на торгах, предоставить всем субъектам рынка равные возможности для их получения. 
 
Также на заседании было отмечено, что в сфере ремонта магистральных железнодорожных сетей услуги предоставляют лишь несколько компаний. Это связано с высокими квалификационными требованиями, которые к ним предъявляются. 
 
В этой связи премьер-министр РК поручил фонду "Самрук-Казына" пересмотреть данные требования в сторону смягчения для создания в данной сфере более конкурентных условий.
 

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