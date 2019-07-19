МВФ указывает Казахстану на необходимость свертывания искажающих экономику госпрограмм

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - Международный валютный фонд опубликовал заключительное заявление по итогам миссии в Казахстан , в котором указывает на необходимость свертывания государственных программ финансирования, передает Kazakhstan Today.

Миссия МВФ посетила Казахстан в период с 9 по 16 июля с целью анализа текущей ситуации, перспектив, рисков и мер экономической политики. Главными темами обсуждений являлись прогнозы по экономическому росту и инфляции, денежно-кредитная политика и операции, финансовый сектор, основа налогово-бюджетной политики и структурные реформы.

В первой половине 2019 года сохранялся устойчивый экономический рост, несмотря на снижение объемов добычи нефти, обусловленное проведением ремонтных работ на крупнейших месторождениях. Динамичный подъем экономической активности наблюдался в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также в строительстве. В июне инфляция составила 5,4%; этот уровень выше, чем в предыдущие месяцы, но находится в пределах установленного Национальным банком целевого коридора 4-6%. Рост экспорта и снижение объемов выплат дохода, связанного с прямыми иностранными инвестициями, оказали положительное влияние на счет текущих операций, что обусловило его профицит в первом квартале", - говорится в заявлении.

Между тем отмечается, что отток средств, связанный с погашением долговых обязательств правительства и квази-суверенного сектора и с портфельными инвестициями, привел к снижению резервов НБ РК в первом квартале, но во втором квартале произошло их частичное восстановление.

По прогнозу миссии МВФ, при отсутствии шоков рост в 2019 году составит 3,8%, а в следующем году будет несколько выше, с учетом восстановления объемов добычи нефти. Риски в отношении прогноза связаны с ценами на сырьевые товары, а также с напряженностью в сферах геополитики и торговли, затрагивающей основных торговых партнеров.

Что касается денежно-кредитной и курсовой политики РК, по мнению экспертов МВФ, курс тенге в целом устойчив.

Это обусловлено благоприятными внешними условиями, несмотря на периодически возникавшее краткосрочное давление. НБ РК снизил базовую ставку в апреле и сохранил ее без изменений в июне и июле. Кредитование экономики продолжало снижаться, что связано со списаниями ссуд и слабым спросом со стороны корпоративных заемщиков. Кредитование домохозяйств росло уверенными темпами. Для замены 7-дневных нот НБ РК были введены депозитные аукционы; другие изменения были нацелены на повышение эффективности денежно-кредитной политики, включая повышение среднего срока погашения по нотам НБ РК и более долгосрочных сегментов кривой доходности, а также упрощения резервных требований", - сказано в заявлении.

По мнению миссии, стабильность цен должна и далее оставаться ключевой задачей денежно-кредитной политики, особенно в условиях возрастающего давления со стороны спроса, обусловленного недавним повышением заработной платы и размеров социальных выплат.

Необходимо продолжить работу по повышению эффективности передачи воздействия денежно-кредитной политики, в том числе осуществить постепенно свертывание государственных программ финансирования, вносящих искажения в экономику", - считают в МВФ.

Субсидируемую поддержку кредитования малых и средних предприятий и домашних хозяйств следует предоставлять через бюджет, а не через НБ РК или Пенсионный фонд (ЕНПФ) и, по мнению сотрудников МВФ, сокращать.





Принятие новой программы снижения долговой нагрузки, возможно, окажет помощь уязвимым категориям заемщиков, однако может и привести к возникновению спроса на дополнительную поддержку. Проводимые НБ РК мониторинг роста розничного кредитования и оценка потенциально необходимых пруденциальных мер являются обоснованными мерами", - отмечается в заявлении.

Важнейшее значение имеет сохранение приверженности таргетированию инфляции и поддержанию гибкого обменного курса. Возможно, что период относительной стабильности обменного курса в сочетании с изменениями в резервах НБ РК и укреплением российского рубля к доллару США повлиял на формирование мнения о том, что НБ РК устанавливает целевой обменный курс, предположили в МВФ.

НБК следует подтвердить приверженность политике гибкого обменного курса и четко разграничить интервенции на валютном рынке в рамках реализации мер политики и операций, проводимых от имени Национального фонда (НФ РК) или Пенсионного фонда (ЕНПФ). Такие операции следует проводить в соответствии с прозрачными правилами и составлением отчетности, наряду с отчетностью по интервенциям на валовой основе, в целях снижения риска возможного их восприятия в качестве способа управления обменным курсом", - говорится в заявлении.

Сообщается, что НБ РК и МВФ будут сотрудничать в рамках технической помощи МВФ летом текущего года по вопросам, связанным с режимом таргетирования инфляции (аналитический потенциал и коммуникационная политика).

Несмотря на поддержку со стороны государства, банковский сектор остается слабым, с высокой долей необслуживаемых кредитов. Следует приветствовать планируемое проведение внешней оценки качества активов (ОКА) средних и крупных банков; это должно заложить основу давно ожидаемого укрепления данного сектора. Потребуется четкое информационное освещение этой работы наряду с комплексными мерами по обеспечению устойчивости балансов банков, а также рентабельности и стабильности их операций. В ходе оценки качества активов может быть выявлена необходимость дополнительной капитализации; любая государственная поддержка должна предоставляться только системообразующим и жизнеспособным банкам при условии участия действующих акционеров и, по мнению сотрудников МВФ, из средств бюджета (а не НБ РК)", - считают эксперты МВФ.





Миссия МВФ отмечает, что недавние шаги, прежде всего переоценка стоимости приобретенных активов, могут способствовать активизации реализации активов государственным Фондом проблемных активов.

В заявлении также отмечается, что планы по воссозданию отдельного агентства финансового надзора в Алматы и по передислокации Нацбанка в Нур-Султан сопряжены с требующими осмотрительного управления рисками, в том числе с возможными упущениями в переходный период и недостаточной степенью надзора за банками ("потеря регулятором независимости") и координации с Нацбанком и правительством.

Такие риски учтены при внесении изменений в нормативно-правовую базу, связанную с созданием нового агентства, и должны учитываться на практике в ходе его создания. Официальные органы приступили к реализации масштабной программы действий на ближайшие несколько месяцев, включающей проведение оценки качества активов, передислокацию НБ РК и создание нового надзорного агентства. Необходимо надлежащее информирование общественности и рынков об этих планах и действиях; в случае необходимости официальным органам следует обратиться в МВФ с просьбой о предоставлении технической помощи, а также о проведении нового обзора в рамках программы МВФ и Всемирного банка по оценке финансового сектора", - сказано в заявлении.

Миссия МВФ отметила, что в качестве приоритетной задачи на ближайшую перспективу в Казахстане обоснованно рассматривается политика обеспечения инклюзивного роста, прежде всего усиление социальной поддержки, а также развитие регионов и сельских территорий. Инициативы в уточненном бюджете на 2019 год предусматривают повышение заработной платы низкооплачиваемым государственным служащим, обеспечение жильем и другую финансовую поддержку уязвимых категорий домашних хозяйств, снижение долговой нагрузки заемщиков с низкими доходами, а также инвестиции в инфраструктуру регионов и сельских территорий.

Несмотря на рост ненефтяных доходов вследствие улучшения администрирования, реализация этих инициатив приведет к повышению дефицита бюджета в 2019 году и в среднесрочный период и потребует дополнительного финансирования, включая увеличение трансфертов из Нацфонда РК. Миссия МВФ признает наличие оснований для увеличения государственной поддержки уязвимых категорий населения, но не приветствует повышение ненефтяного дефицита, учитывая важность продолжения консолидации и дальнейшего наращивания буферных запасов", - сказано в заявлении.

Также сообщается, что миссия МВФ поддерживает планы официальных органов по сокращению ненефтяного дефицита в предстоящий период. Ожидается возобновление бюджетной консолидации, начиная с 2020 года, с целью сокращения ненефтяного дефицита до 5,4% ВВП в 2022 году, в то время как в 2019 году этот показатель превысит 8% ВВП (по прогнозу в соответствии с методологией официальных органов). Для поддержки консолидации и для дополнительных инвестиций и ассигнований на социальные цели требуются дополнительные доходы. Планируется увеличить доходы в основном за счет улучшения их администрирования; МВФ предоставит техническую помощь по этому вопросу в текущем году. Миссия МВФ по-прежнему полагает, что имеются возможности для внесения изменений в налоговую политику в целях повышения ненефтяных доходов и обеспечения их более справедливого распределения, в том числе возможности совершенствования применения НДС и прогрессивных налогов на доходы и имущество. Кроме того, следует приветствовать планы по проведению оценки охвата, дублирования функций и эффективности программ по расходам и их оптимизации в случае необходимости.

Официальные органы обоснованно подчеркивают значимость обеспечения устойчивости бюджета, защиты государственных финансов от волатильности доходов нефтяного сектора и снижения зависимости от этих доходов, и рассматривают пути укрепления основы налогово-бюджетной политики. Миссия МВФ поддерживает усилия по укреплению аналитического потенциала, улучшению качества и расширению охвата бюджетных счетов, применению бюджетных правил, в том числе при использовании средств Нацфонда РК, и будет тесно сотрудничать с Министерством финансов и Министерством национальной экономики по этим вопросам. Следует продолжать работу по совершенствованию управления фискальными рисками, особенно с учетом наличия большого объема заимствований в квази-суверенном секторе и расширения государственно-частного партнерства", - подчеркивается в заявлении.

Ускорение реализации структурных реформ имеет важнейшее значение для обеспечения диверсификации и устойчивого инклюзивного роста. Миссия МВФ разделяет высказанное в ходе обсуждений мнение о том, что приоритетными задачами являются: развитие конкуренции, повышение производительности, развитие несырьевых секторов, углубление интеграции на региональном уровне, улучшение условий ведения бизнеса в целях стимулирования предпринимательства и привлечения инвестиций, повышение эффективности работы государственных органов и управления, корректировка соглашений с региональными и местными органами государственного управления о распределении доходов, а также совершенствование политики в области образования и здравоохранения. Необходимы усилия по укреплению защиты прав собственности и процедур банкротства. Наблюдается прогресс в приватизации небольших предприятий, однако необходимы энергичные усилия по активизации первичного публичного размещения акций крупных предприятий в нефтегазовом секторе, в секторе телекоммуникаций, в авиационной промышленности, в энергетическом секторе и в железнодорожной отрасли, - констатировали в МВФ.

Миссия МВФ твердо поддерживает усилия официальных органов по дальнейшему осуществлению реформ и устранению неравенства. Предусмотренные в уточненном бюджете на 2019 год инициативы по оказанию поддержки в социальной сфере обеспечат временное улучшение, однако для долговременного устойчивого эффекта необходимо устранить базовые ограничения, препятствующие созданию процветающего частного сектора, прежде всего в банковском секторе. В дополнение к таким мерам необходима непрерывная работа по укреплению режима таргетирования инфляции в денежно-кредитной политике, а также упрочение основы налогово-бюджетной политики. Успешная работа в этом направлении имеет особую значимость в условиях завершившегося периода выборов и благоприятной внешней конъюнктуры. МВФ выражает готовность продолжить предоставление рекомендаций по мерам политики и технической помощи", - резюмировали в МВФ.

Миссия МВФ предлагает в конце октября - начале ноября 2019 года провести консультации, поставив в центр внимания такие вопросы, как основа налогово-бюджетной политики, налоговая политика, регулирование и надзор в финансовом секторе, инвестиции в инфраструктуру, а также диверсификация. В ходе обсуждений будут также рассматриваться вопросы управления и, в соответствии с новой инициативой МВФ, факторы уязвимости в области борьбы с коррупцией.

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