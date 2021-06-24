На казахстанско-российской границе выявили фиктивную поставку товаров на 7 млн тенге

УРАЛЬСК. 23 ИЮНЯ - В Западно-Казахстанской области, на казахстанско-российской границе, выявлена фиктивная поставка товаров с использованием подставных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе сотрудниками экспортного контроля ДГД по ЗКО остановлено и задержано автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации в адрес казахстанской фирмы с товарами народного потребления на сумму 1 189 313 рублей, или 6 957 481 тенге. В результате анализа данных установлено, что казахстанская фирма не причастна к импорту товара, а единственный учредитель и руководитель не имеет никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации и является лицом без определенного места жительства, с неоднократным привлечением к административной ответственности за распитие спиртных напитков", - сообщили в пресс-службе ДГД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дела, определяется сумма потери бюджета в виде неуплаты НДС.

В ведомстве заверили, что все причастные лица будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства