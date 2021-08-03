На международной конференции рассказали об экономическом положении Синьцзяна

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В ходе видеозаседания "Синьцзян - прекрасное место" председатель Уйгурского автономного политического совета Нурлан Абдимажин рассказал об экономическом положении Синьцзяна, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Синьцзянь расположен в северо-западной части Китая, это мультикультурное поселение, многоязычный район, где проживают несколько национальностей. С 18-го Курултая Коммунистической партии Китая под действенным руководством Центрального комитета партии вновь образованная партия Синьцзянь Уйгурского автономного района добилась больших успехов в улучшении быта народа благодаря развитию экономики и культуры", - сказал председатель Уйгурского автономного политического совета Нурлан Абдимажин.

По приведенным данным, в 2020 году в Синьцзяне располагаемый доход жителей городов составил 34 838 юаней, по национальному признаку - 5373 доллара, в 2013 году этот показатель был равен 2,141. Располагаемый доход сельского населения достиг 14 056 юаней и составил 2,182 доллара. В 2021 году располагаемые доходы жителей городов и сел увеличились на 7,2%.

В первом квартале 2021 года общая стоимость продукции синьцзянского производства составила 340 млрд 254 млн юаней, на 12,11% больше прошлого года.

Раньше Синьцзянь был в категории особо бедных районов. В последние годы мы проводили мероприятия по сопровождению профессий. Сейчас в районе 3 064 900 жителей избавились от бедности, а 35 районов полностью избавились от бедности. За 5 лет в сёлах построено 1 169 800 домов, в города - 1 293 600 домов, около 10 млн человек получили новое жилье. Значительно улучшились условия производственного быта бедных масс, исторически решена проблема тысячелетней бедности Синьцзяна", - сообщил Абдимажин.

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