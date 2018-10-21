На микрокредитование и реализацию бизнес-проектов в сельских населенных пунктах в 2018 году выделено 44,7 млрд тенге

Астана. 20 октября. Kazakhstan Today - На микрокредитование и реализацию бизнес-проектов в сельских населенных пунктах и малых городах Казахстана в 2018 году выделен бюджетный кредит в размере 44,7 млрд тенге, сообщил во вторник на заседании правительства первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев, передает Kazakhstan Today.

Первый вице-министр сельского хозяйства отметил, что в рамках второго направления программы "Енбек" министерство через дочерние структуры "КазАгро" проводит работу по предоставлению микрокредитов на реализацию бизнес-проектов в сельских населенных пунктах и малых городах. На данные цели в 2018 году выделен бюджетный кредит в размере 44,7 млрд тенге, в том числе 13,9 млрд тенге дополнительных средств, выделенных в рамках реализации четвертой инициативы "Пять социальных инициатив президента".

Напомним, в рамках четвертой инициативы "Расширение микрокредитования" глава государства поручил в 2018 году выделить дополнительно 20 миллиардов тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 миллиардов тенге. В результате общий охват микрокредитованием составит более 14 тысяч человек, что в два раза превысит уровень 2017 года. Значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть свое собственное дело. Особенно важно для сельской местности, для развития предпринимательства на селе.

Бюджетный кредит выделяется акиматам областей, которые распределяют их между АО "Аграрная кредитная организация" (для дальнейшего фондирования МФО и КТ) и АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (для прямого кредитования).

"Займы предоставляются безработным, самозанятым, начинающим предпринимателям, сельскохозяйственным кооперативам, участникам якорной кооперации. Максимальная сумма микрокредита составляет: для развития якорной кооперации - 12 млн тенге, по другим направлениям - 6 млн тенге. В целях решения проблемы залогового обеспечения выдаваемых микрокредитов предусмотрены меры по их частичному гарантированию. В качестве гаранта выступает АО "КазАгроГарант". Размер гарантий составляет до 85% от объема микрокредита. Для заемщиков гарантия предоставляется на безвозмездной основе", - сказал А. Евниев.

Следует отметить, что гарантии АО "КазАгроГарант" предоставляются на займы, выдаваемые через микрофинансовые организации и кредитные товарищества. На займы АО "ФФПСХ" гарантии не предоставляются.

"Как я упомянул ранее, финансирование заемщиков осуществляется в том числе через микрофинансовые организации (МФО). В этой связи, для снижения процентной ставки конечному заемщику, до 6% годовых, внедрен инструмент субсидирования операционных расходов МФО. Размер субсидии составляет 10% от объема выданных микрокредитов МФО", - пояснил он.

Также министерство в рамках программы "Енбек" реализует проект "Бастау Бизнес" по обучению навыкам ведения бизнеса для начинающих предпринимателей. Обучение бесплатное, с предоставлением стипендии на время обучения. Участники, прошедшие отбор (тестирование) обучаются в течение 1 месяца, размер разовой стипендии составляет 16 759 тенге. Обучение проводит Национальная палата предпринимателей.

По линии Минсельхоза в рамках проекта "Бастау Бизнес" за счет средств, выделенных в 2018 году, планируется выдать 11 000 микрокредитов, в том числе 2200 микрокредитов на стартап проекты. Планируется обучить 30 000 начинающих предпринимателей, при этом не менее 6000 (20%) из них будут выданы микрокредиты на реализацию предпринимательских инициатив.

По его словам, по состоянию на 12 октября текущего года освоение по республике составляет 28,6 млрд тенге с выдачей 8113 микрокредитов. Выданы кредиты на реализацию 6154 стартап-проектов на сумму 20 млрд тенге. Прошли обучение 19 382 человека. Из них 4149 получили микрокредиты на сумму 14 млрд тенге.

Финансирование в текущем году началось с середины мая, так как в программу "Енбек" были внесены изменения, что, соответственно, потребовало времени для изменения условий кредитования. Фактический период освоения средств составляет 5 месяцев.

Вице-министр отметил, что в настоящее время основной объем заявок на кредитование находится на рассмотрении в кредитующих организациях. До конца года все средства будут освоены, плановые показатели исполнены.

По данным МСХ РК, в 2017 году на микрокредитование выделили 27,1 млрд тенге, которые полностью были освоены. При плановом показателе 3,3 тыс. микрокредитов, исполнение составило 6791 микрокредитов, или 206%. Выданы средства на реализацию 3966 стартап проектов, на общую сумму 15,2 млрд тенге, выпущено 248 гарантий на сумму 981,0 млн тенге. Просубсидировано 11 МФО на сумму 265,4 млн тенге.

Работа по микрокредитованию сельского населения и обучению в рамках проекта "Бастау Бизнес" будет продолжена в соответствии с намеченными планами.

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