На период 2019-2021 годов Нацбанк установил целевой ориентир по инфляции в пределах 4-6%

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Правительство и Национальный банк Республики Казахстан заключили Соглашение, направленное на координацию мер макроэкономической политики на 2019 год, передает Kazakhstan Today.

Согласованные действия правительства и Национального банка Казахстана будут направлены на обеспечение стабильности цен, доступного финансирования экономики и устойчивости финансового рынка. Эта работа соответствует главной цели экономической политики государства, направленной на рост благосостояния и уровня жизни населения. Денежно-кредитная политика, проводимая финансовым регулятором, будет опираться на целый ряд принципов. В их числе - постепенное снижение уровня инфляции и ее сохранение на низком уровне, сохранение режима инфляционного таргетирования, сохранение свободно плавающего обменного курса тенге, сохранение либерального валютного законодательства, поддержание стабильности финансовой системы и, наконец, внедрение риск-ориентированного надзора, основанного на оценке рисков и мерах пропорционального регулирования", - сообщили в Национальном банке РК.

Национальный банк будет содействовать мерам правительства по обеспечению роста экономики, если это не противоречит достижению цели и выполнению задач Нацбанка.

На период 2019-2021 годов главный банк страны установил целевой ориентир по инфляции в пределах 4-6% с последующим снижением до 3-5%.

Напомним, в рамках заключенного соглашения правительство и Национальный банк Казахстана определили для себя целый ряд задач, в числе которых:

Сбалансированная фискальная политика. В этой части Правительство сфокусируется на проведении устойчивой и предсказуемой фискальной политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности, снижение зависимости расходов бюджета от цен на нефть, повышение эффективности и стабильности государственных расходов. Для обеспечения долгосрочной устойчивости Правительство будет способствовать накоплению средств Национального фонда.

Эффективная денежно-кредитная политика и меры по контролю за инфляцией – следующая задача, в рамках которой Национальный банк Казахстана будет стремиться поддерживать уровень базовой ставки, положительной в реальном выражении в пределах 3-3,5%.

Помимо этого, в соответствии с мандатом и действующими инструментами финансового регулятора, будут приняты меры по стимулированию кредитования экономики за счет временно свободной банковской ликвидности.

В условиях режима свободно плавающего обменного курса для поддержания стабильности валютного рынка важным является обеспечение устойчивого баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке. Поэтому еще одной немаловажной задачей Национального банка Казахстана, выступает обеспечение стабильности валютного рынка. Для этого Национальный банк продолжит политику свободно плавающего обменного курса тенге, оставляя за собой право проведения интервенций для предотвращения чрезмерных изменений курса тенге. Национальный банк Казахстана будет способствовать развитию рынка производных финансовых инструментов в целях обеспечения участников рынка возможностями хеджирования валютных рисков.

Для обеспечения же гарантированных трансфертов в бюджет из Национального фонда будет проводиться планомерная конвертация валютных активов Национального фонда на внутреннем валютном рынке.

Привлечение инвестиций и доступность фондирования экономики. Соглашение предусматривает совместные меры правительства и Национального банка по обеспечению привлекательности инвестиционного климата, доступности и прозрачности фондирования, роста инвестиций в экономику страны, в том числе ее приоритетных секторов.

Фондирование экономики будет осуществляться не только инструментами банковского кредитования, но и возможностями фондового рынка, с участием страхового рынка, рынка управляющих инвестиционных компаний, микрофинансовых организаций, кредитных товариществ, лизинга, инвестиционных фондов, фондов венчурного финансирования. Это позволит обеспечить диверсификацию источников фондирования, снизить риски закредитованности населения и бизнеса.

Для повышения доступа казахстанцев к финансовым услугам и снижения теневой экономики будут решены вопросы по эффективной удаленной идентификации клиентов и интеграции баз данных.

Кроме того, Национальный банк Казахстана совместно с участниками финансового рынка продолжит работу, направленную на формирование эффективной инфраструктуры рынка, развитие рынка межбанковского кредитования, построение рыночных индексов и индикаторов, создание условий для расширения и развития новых финансовых инструментов, продуктов и услуг, внедрение наилучших стандартов и практик, а также продвижение высокотехнологичных дистанционных финансовых услуг и обеспечение их доступности во всех регионах страны.

Развитие рынка государственных ценных бумаг. В этом направлении, Национальный банк Казахстана проведет работу по включению ценных бумаг Министерства финансов в международные глобальные индексы развивающихся стран.

Национальный банк Казахстана совместно с Министерством финансов и участниками фондового рынка продолжит работу по формированию инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг, в том числе с участием международных расчетных организаций.

В части реализации государственных программ финансовой поддержки развития экономики, правительство и Национальный банк Казахстана продолжат работу жилищных программ "Нурлы жер" и 7-20-25. В частности, правительство примет меры по увеличению предложения доступного жилья. Национальный банк в свою очередь продолжит финансирование программы 7-20-25.

Реализация этих жилищных программ позволит обеспечить доступным жильем различные слои населения с привлечением как бюджетных, так и частных источников финансирования", - отметили в Нацбанке.

Также финрегулятор примет меры по предоставлению банкам долгосрочной ликвидности в сумме 600 млрд тенге в 2019-2020 годах для кредитования приоритетных проектов экономики, определенных правительством.

Помимо этого, Национальным банком Казахстана будут предоставлены 100 млрд тенге в течение 5 лет на продолжение реализации банками программы кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта отечественного производства.

Оздоровление предприятий реального сектора. Правительство и Национальный банк Казахстана признают, что в основе создания условий для здоровой бизнес-среды лежит жесткая рыночная дисциплина в отношении несостоятельных и неэффективных компаний. Правительство и Национальный банк будут совместно работать с высшими судебными органами по вопросам правоприменительной практики и обеспечения баланса интересов должников и кредиторов.

Правительство будет вести работу по дальнейшему улучшению законодательства по банкротству. Совместно с Национальным банком Казахстана будут устраняться барьеры, которые препятствуют кредиторам реализовать свои права по урегулированию долга.

Кроме того, будут проводиться мероприятия по повышению качества корпоративного управления, ответственности руководителей и акционеров компаний за предоставление недостоверной информации.

Национальный банк Казахстана будет способствовать оздоровлению предприятий реального сектора через меры по улучшению качества ссудного портфеля банков, путем расширения возможностей и прав банков по реструктуризации проблемной задолженности. Принимаемые меры также направлены на обеспечение прав инвесторов на рынке ценных бумаг при несостоятельности эмитента.

Стабильность финансовой системы будет достигаться благодаря работе, направленной на укрепление банковской системы. Для этого будет внедрен риск-ориентированный надзор, основанный на мотивированном суждении, независимой оценке качества активов банков.

Помимо этого, правительство и Национальный банк Казахстана приложат все усилия по развитию и обеспечению параллельного функционирования Казахстанской фондовой биржи и биржи Международного финансового центра города Астаны, с использованием единой кастодиальной и расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Снижение теневой экономики и развитие безналичных платежей.

Для снижения наличного оборота и теневой экономики правительство и Национальный банк переведут расчеты по крупным сделкам в безналичную форму.

В целях повышения доступности безналичных платежей и минимизации издержек участников рынка Национальный банк Казахстана создаст все необходимые условия для совершенствования инфраструктуры безналичных платежей и развития инновационной и конкурентной среды.

Защита прав потребителей и повышение финансовой грамотности - еще одно немаловажное направление. В этой части правительство и Национальный банк Казахстана продолжат работу по защите прав потребителей, обеспечению прозрачности условий договоров, примут меры по защите личной информации.

Работа по повышению финансовой грамотности населения будет продолжена.

Национальный банк Казахстана для ограничения рисков потребительского кредитования планирует подготовить предложения по регулированию небанковских кредитных организаций, такие как кредитные товарищества, онлайн кредиторы, ломбарды. Предложения по регулированию будут основываться на требованиях пропорциональных рискам финансовых услуг, с учетом наилучшей международной практики.

Для реализации этих предложений будут подготовлены соответствующие изменения и дополнения в законодательство.

Координация действий правительства и Национального банка Казахстана будет осуществляться с помощью регулярного мониторинга и обсуждения мер на заседания Совета по экономической политике.

Реализация же Соглашения позволит достичь показателей, который обозначил Первый Президент Казахстана на расширенном заседании 30 января 2019 года. В частности: привлечение инвестиций в основной капитал на уровне 16,8% к ВВП в 2019 году и более 30% к ВВП в год к 2025 году; доведение доли малого и среднего бизнеса до 28,2% к ВВП в 2019 году и 35% к ВВП к 2025 году; сокращение доли теневой экономики на 40% за три года", - отметили в Нацбанке.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства