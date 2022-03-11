На посевные и уборочные работы в РК будет выделено 220 миллиардов тенге

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НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В 2022 году на посевные и уборочные работы будет выделено 220 миллиардов тенге, что в два раза превышает сумму прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На данный момент в мире усиливается глобальная тенденция роста цен и спроса на сельхозпродукцию. В этой связи важной задачей является обеспечение как внутреннего потребления, так и экспортного потенциала сельхозпродукции", - сказал на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Он отметил, что правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева.

Наряду с бюджетным кредитованием в размере 70 млрд тенге в текущем году увеличен до 80 млрд тенге объем выделенных средств на форвардный закуп сельскохозяйственной продукции со стороны Продкорпорации. В ходе уточнения республиканского бюджета будет выделено еще 70 млрд тенге для весенне-полевых и уборочных работ. То есть всего со стороны государства будет направлено в два раза больше средств, чем в прошлом году - более 220 млрд тенге – на посевные и уборочные работы", - отметил Смаилов.

По информации пресс-службы правительства, общая посевная площадь в текущем году составит 22 млн 991 тыс. га, что на 13,5 тыс. га больше показателя 2021 года.

Продолжается диверсификация производства и отход от монокультуры. Так, площадь пшеницы будет снижена на 375,9 тыс. га.

Аграриям необходимо наращивать площади культур с наиболее высоким спросом, обеспечив приоритетное финансирование. При этом необходимо уделить особое внимание посеву высокорентабельных культур, ориентированных на экспорт", - отметил глава кабмина.

Всего, по данным акиматов областей, на текущий год запланировано внесение 658,7 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 32,2 тыс. тонн больше прошлого года.

По программе субсидирования пестицидов на 2022 год предусмотрено 31,7 млрд тенге, что на 100% обеспечит обработку посевных площадей.

Премьер-министр подчеркнул, что субсидирование на приобретение удобрений и пестицидов сохраняется на прежнем уровне - 50% от стоимости.

Также в прошлогодних пределах сохранится субсидирование приобретения семян, приоритетных культур, сданных на переработку, услуг по подаче воды. Для повышения уровня технического обновления правительством будут увеличены объемы инвестиционного субсидирования и субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу.

В рамках подготовки к весенне-полевым работам Смаилов дал ряд конкретных поручений. В частности, Министерству сельского хозяйства и акиматам диверсифицировать сельскохозяйственные земли с посевом необходимого объема социально значимых и кормовых культур.

Также проработать с производителями минеральных удобрений вопрос первоочередного обеспечения внутреннего рынка. Министерству экологии и акиматам обеспечить водой сельхозтоваропроизводителей на весь летний период.