Налогообложение майнеров, вывод капитала: разработана концепция к законопроекту

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские фермеры вынуждены платить ежегодно около 2 млрд тенге за доступ к субсидированию АПК, заявил в ходе заседания верхней палаты парламента сенатор Андрей Лукин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из-за отсутствия возможности подать заявку через портал электронного правительства предприниматели за доступ к сервису Qoldau.kz вносят ежегодную абонентскую плату. К примеру, в 2019 году такая плата составляла 3 МРП, а с 1 июня 2020 года стоимость увеличена до 11 МРП, то есть почти в 4 раза цена выросла", - отметил Лукин в своем депзапросе.

В настоящее время на этой платформе зарегистрировано более 200 тыс. сельхозпредпринимателей, которые за возможность пользования сервисом вынуждены ежегодно платить порядка 2 млрд тенге, уточнил он.

Более того, по словам сенатора, существуют дополнительные непроизводственные расходы, которые негативно сказываются на себестоимости продукции и приводят к росту цен на продовольственные товары мелких и средних крестьянских хозяйств.

От также отметил, что по закону, государственные услуги по субсидированию в агропромышленном комплексе должны предоставляться бесплатно через портал электронного правительства, но на этом портале до сих пор не разработан раздел об оказании таких госуслуг и поэтому заявки на субсидирование государство принимает через единственный платный ресурс.

К сведению за последние годы агентством по противодействию коррупции расследуются 960 уголовных дел. Из них более половины связанны с хищением субсидий. Предлагаем госорганам совместно с АО "Транстелеком" рассмотреть вопрос о переходе информсистемы Qoldau.kz в госсобственность, разработать на веб-портале электронного правительства бесплатный сервис, поручить министерствам сельского хозяйства и цифрового развития и аэрокосмической промышленности принять меры", - сказал Лукин.