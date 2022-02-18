Налогообложение майнеров, вывод капитала: разработана концепция к законопроекту

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Главой государства 11 января 2022 года на заседании мажилиса парламента Республики Казахстан дан ряд поручений, в том числе относительно проработки вопроса дополнительных поступлений в бюджет от горнорудного сектора, предоставления льгот для разведки и освоения новых месторождений, а также риска вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок", - говорится в обосновании необходимости разработки законопроекта.
Также глава государства 12 января текущего года на встрече с представителями отечественного бизнеса сообщил, что государство будет неукоснительно исполнять все свои инвестиционные обязательства. Отмечена необходимость реинвестирования своих средств в страну как социальную и политическую отвественность перед Казахстаном.
При этом работа будет вестись по двум направлениям - стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", - говорится в документе.
Кроме того, 21 января 2022 года на встрече с представителями крупного отечественного бизнеса глава государства поручил выработать прозрачную и понятную новую налоговую политику, ориентированную в том числе на кардинальное упрощение администрирования, справедливое и сбалансированное налогообложение, стимулирование выхода бизнеса из "тени", повышение отдачи от использования недр, исключение неэффективных льгот и преференций.
Реализация указанных поручений позволит привлечь дополнительные средства в бюджет для обеспечения реализации социально-экономических задач государства, уменьшить риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок, реинвестировать средства в развитие производства, оказать стимулирующие меры для освоения новых месторождений, а также совершенствовать налоговое администрирование", - говорится в обосновании.
Цели принятия проекта закона:
- пересмотр налоговой нагрузки на горнорудный сектор;
- освобождение от НДПИ для новых месторождений с привязкой к уровню рентабильности;
- отмена льгот по дивидендам и обложение их налогом. В целях уменьшения риска вывода капитала предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением единой ставки, а также ограничение вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами (управленческие, консалтинговые, аудиторские, дизайнерские, юридические услуги и так далее).
- ограничение применения вычетов по нематариальным услугам, оказанным аффилированными лицами;
- введение норм, позволяющих регулировать вопросы налогообложения по взаимоотношениям, связанным с общественным социальным фондом "Казакстан халкына";
- налогообложение цифрового майнинга;
В целях усиления финансовой отдачи от добычи криптовалют предлагается увеличение ставки платы на майнинг", - сказано в концепции.
- Введение норм, позволяющих регулировать вопросы налогообложения при возмещении ущерба, причиненного в период действия ЧП. В целях избежания возникновения у предпринимателей обязанности в уплате налогов предлагается предусмотреть нормы, позволяющие регулировать вопросы налогообложения при возмещении ущерба, причиненного в период действия ЧП.
- Введение ставки платы за использование спутниковой связи с применением негеостационарных спутников. Предлагается предусмотреть в Налоговом кодексе ставку платы для спутниковой связи с применением НГСО, что позволит привлечь дополнительные поступления в бюджет, а также сформировать экономические стимулы для развития НГСО в стране.
- Усиление контроля за перемещением товаров в рамках взаимной торговли стран ЕАЭС. В целях сокращения теневого товарооборота, обеспечения прозрачности грузоперевозок, а также оперативного выявления нарушений предлагается наделить полномочиями органы государственных доходов по самостоятельной остановке грузовых автотранспортных средств, перемещающих товары в рамках взаимной торговли стран ЕАЭС.
- Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний.
Согласно рекомендациям ОЭСР, доходы иностранных компаний, собственниками которых являются резиденты Республики Казахстан, подлежат налогообложению в Казахстане в случаях низкой налоговой нагрузки в странах регистрации. Однако указанный подход налогообложения не распространяется на компании, зарегистрированные в определенных странах (Налоговым кодексом определен список из 41 страны: Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Великобритания и т. д.), так как в данных странах номинальная ставка налога на прибыль приближена или выше, чем в Республике Казахстан. Кроме того, в указанных странах действует ряд освобождений от налогообложения, что привело к выводу прибыли в эти страны. В этой связи в целях увеличения налогообложения в Республике Казахстан предлагается отменить указанный список стран, а также обложить налогами иностранные компании казахстанских резидентов при низкой эффективной налоговой нагрузке (сумма уплаченных налогов к финансовой прибыли) независимо от размера ставок, установленных налоговыми законодательствами иностранных государств", - поясняется в документе.
- Расширение перечня товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.