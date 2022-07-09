Налоговики дали разъяснения о мерах по прослеживаемости товаров

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Пилотный проект по учету перемещения отдельных видов товаров нацелен на осуществление мониторинга импорта и экспорта товаров, в том числе товаров, в отношении которых определенными странами периодически вводятся ограничения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учитывая наши тесные экономические отношения с Российской Федерацией, как с одним из основных наших партнеров, пилотный проект предполагает проведение мониторинга при перемещении товаров в Российскую Федерацию, а также в Республику Беларусь", - говорится в сообщении Комитета государственных доходов РК.

В целом, отмечают налоговики, концепция внедрения пилотных проектов заключается прежде всего в улучшении налогового администрирования и упрощении ведения бизнеса.

К примеру, по итогам успешных пилотных проектов в налоговое законодательство внесены нормы по электронным счетам-фактурам, гражданскому контролю по исполнению налоговых обязательств, мобильному приложению для малого бизнеса и физических лиц, маркировке табачных изделий и др.", - рассказали в комитете.

Кроме того, в Казахстане действует механизм прослеживаемости товаров из перечня изъятий ВТО, в рамках которого предусмотрено заверение ЭСФ (электронного счета-фактуры) при экспорте товаров из перечня в страны ЕАЭС.

Данный механизм показал свою эффективность в ходе исполнения взятых Республикой Казахстан обязательств перед нашими партнерами по ЕАЭС, отметили в ведомстве.

В целом мониторинг перемещения товаров позволит нам обеспечить прослеживаемость товаров в рамках трансграничной торговли со странами ЕАЭС, в том числе по товарам, по которым действуют временные ограничения. К примеру, у нас действуют временные ограничения на вывоз нефтепродуктов, зерна, лома черных и цветных металлов и еще по некоторым товарным позициям. По другим товарам, в отношении которых не введены ограничения, осуществляется свободное перемещение, запрет на вывоз не рассматривается", - пояснили в КГД.

Отмечается, что другими странами ЕАЭС также вводятся ограничения на вывоз с их территории определенных товаров. Например, в Российской Федерации действует запрет на вывоз сахара, зерна и других товаров.

Все эти меры направлены на обеспечение экономической безопасности государств и принимаются странами ЕАЭС самостоятельно.

В ведомстве отметили, что в настоящее время по проекту пилота имеется ряд замечаний и предложений от представителей бизнеса, которые находятся на рассмотрении.

По итогам рассмотрения будет решаться вопрос целесообразности проведения пилотного проекта, также вопрос будет согласовываться со всеми заинтересованными государственными органами.

Что касается товарооборота с Российской Федерацией, необходимо отметить, что за январь-май не наблюдается значительных отклонений относительно аналогичного периода прошлого года. При этом наблюдается рост экспорта по отдельным товарным позициям, таким как природный уран, цельнокатаные колеса из стали и дизельное топливо, т.е. по товарам казахстанского производства, являющимся традиционными для экспорта, в том числе в Россию", - рассказали в пресс-службе.

Таким образом, подытожили налоговики, несмотря на рост экспорта в Российскую Федерацию отдельных групп товаров, факты реэкспорта через Республику Казахстан товаров, по которым отдельными странами введены ограничения на экспорт в Российскую Федерацию, не наблюдаются.