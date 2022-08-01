Нацбанк не рассматривает введение ограничений на покупку и продажу рубля

НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ – Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов заявил, что нет необходимости вводить ограничения на покупку и продажу рубля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учитывая, что на сегодня существенного ухудшения платежного баланса не наблюдается, Национальный банк в рамках своего мандата обеспечивает стабильность финансовой системы страны и сохранность резервов. Следовательно, введение ограничения на покупку и продажу иностранной валюты обменными пунктами является нецелесообразным и не рассматривается", - ответил депутатам Пирматов.
Депутаты в своем запросе председателю Нацбанка РК предложили ввести ограничения после роста курса рубля по отношению к тенге. Однако Пирматов не находит ограничения целесообразными, и более того, отмечает, что введение подобных мер серьезно вредит инвестиционному климату и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности страны.
Полагаем, что рынок Казахстана должен самостоятельно адаптироваться ввиду изменения условий и корректировать спрос, предложение и каналы поставки", - дополнил председатель Нацбанка РК.