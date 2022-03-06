Нацбанк РК продал с 1 по 5 марта свыше $534 млн

НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Совокупная доля российских банков в объеме активов банков второго уровня Казахстана в январе 2022 года достигла 15,1%, при этом годом ранее она составляла 14,2%, а пять лет назад - лишь 9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане работают три российских банка: Сбербанк, Альфа-Банк и Банк ВТБ. По объему активов Сбербанк уступает лишь казахстанскому Halyk Bank. Активы Сбербанка за год выросли на 27,5%, составив в январе 2022 года 4,2 трлн тенге. Следом по объему активов среди российских банков идет Альфа-Банк: 926,9 млрд тенге, плюс 16,3% за год. Объем активов Банка ВТБ вырос на 36% и составил 474 млрд тенге. Среди 22 БВУ РК Альфа-Банк и Банк ВТБ по объему активов занимают 11-е и 14-е места соответственно, информирует Ranling.kz





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Отмечается, что российские банки значительно увеличили объемы кредитования. Совокупная доля ссудного портфеля российских банков среди БВУ РК выросла за год с 15% до 17,4%.



По объему кредитов Сбербанк занимает второе место среди 22 БВУ РК с объемом 2,7 трлн тенге, что в 1,5 раза больше, чем в январе 2021 года. Ссудный портфель Альфа-Банка вырос на 36,8%, до 534,8 млрд тенге; Банка ВТБ - на 24,1%, до 218,2 млрд тенге.

В то же время совокупная доля российских банков в объеме вкладов БВУ РК за год сократилась, хоть и незначительно - с 13,7% до 13,6%. Объем вкладов в российских банках в январе 2022 года составил 3,5 трлн тенге. Из них 2,5 трлн тенге приходится на Сбербанк, который замыкает ТОП-3 по данному показателю среди всех БВУ РК. Объем вкладов Альфа-Банка составляет 618,6 млрд тенге, Банка ВТБ - 338,6 млрд тенге.

Чуть более 60% вкладов в российских дочерних банках приходится на корпоративные. При этом в целом по БВУ РК на долю вкладов юридических лиц приходится 48,7%; без учета российских БВУ и того меньше - лишь 46,9%.

Ориентированность российских банков на корпоративный сегмент неудивительна: в Казахстане зарегистрировано 37,8 тыс. юридических лиц с иностранным участием, причем на Россию приходится самое большое количество - почти 11,5 тыс. предприятий", - отметили эксперты.

Объем корпоративных вкладов Сбербанка составил 1,4 трлн, Альфа-Банка - 405,2 млрд, Банка ВТБ - 255,4 млрд тенге.

Доля розничных вкладов российских дочерних банков в совокупном портфеле БВУ РК за год выросла с 10,1% до 10,5% - это 1,4 трлн тенге по итогам января 2022 года.