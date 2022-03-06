Нацбанк РК продал с 1 по 5 марта свыше $534 млн

Для недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в понедельник, 28 февраля, торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили 98,1 млн долларов США, или 61,5% от общего объема торгов за день, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Со вторника торги проходят в штатном режиме. С связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный банк продал 534,3 млн долларов, что составляет 60% от общего объема торгов (на 15.00 по времени Нур-Султана), из которых 414,3 млн составили конвертации для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и 120 млн - валютные интервенции", - пояснил финрегулятор.
Ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной. Возросшие ожидания неспособности скорого разрешения конфликта в Европе оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки, проинформировали в Нацбанке.
Относительно ситуации на валютном рынке РФ Нацбанк РК сообщил, что санкции в отношении международных активов лишили Центробанк России возможности проведения традиционных валютных интервенций для снижения волатильности рубля. В результате для стабилизации курса Минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке. При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов (Мосбиржа) и глобальный рынок.
Котировки между ними различаются. Биржевой курс рубля на Мосбирже, традиционно являющийся основным ориентиром по курсу рубля, вчера закрылся на уровне 105 рублей за доллар. Рубль характеризовался значительной волатильностью и в большей степени был подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени отражал фундаментальные факторы", - отметил финансовый регулятор Казахстана.
Волатильность тенге в сравнении с рублем демонстрирует значительно меньшие показатели. Однако, учитывая, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля, сообщили в Нацбанке.
Национальный банк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса. Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках.