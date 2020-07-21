Нацбанк снизил базовую ставку до 9%

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 9,00% годовых с сужением процентного коридора до +/- 1,5 процентных пункта. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 7,5%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, снижение базовой ставки обусловлено ослаблением проинфляционных рисков и более сильным сокращением экономической активности в первом полугодии 2020 года, чем ожидалось в рамках прогнозного раунда май-июнь текущего года. Принятые меры по ужесточению карантина окажут дополнительное дезинфляционное воздействие.

При этом базовая инфляция (trimmed mean) и медианная инфляция в июне 2020 года демонстрируют более умеренную динамику - 6,1% и 4,4% соответственно. Постепенное ускорение наблюдалось с начала года (в декабре 2019 года - 5,2% и 4,3% соответственно), но, при этом, показатели базовой инфляции растут медленнее общей инфляции, сигнализируя о более умеренном росте монетарного компонента инфляции.

Существенно снизились риски роста долларизации, что расширило потенциал для снижения ставки. В результате оперативных мер по защите тенговых активов по итогам 6 месяцев долларизация депозитов снизилась, по предварительным данным, с 43,1% до 40,0%, что также благоприятствует возможности по снижению базовой ставки.

Сужение коридора продиктовано стабилизацией ситуации на финансовых рынках и постепенной адаптацией экономики к новым условиям. Это решение позволит приблизить ставки денежного рынка к базовой ставке, обеспечит снижение волатильности ставок денежного рынка и будет способствовать формированию у участников рынка более устойчивых ожиданий", - отметили в Нацбанке.

Ожидается, то новый уровень базовой ставки позволит в определенной степени компенсировать возросшие кредитные риски при снижении стоимость кредитов. Текущее решение позволит сгладить влияние последствий мер по ужесточению карантина на казахстанскую экономику и поддержит процесс восстановления роста экономики Казахстана.

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