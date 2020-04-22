Нацбанк установил для юрлиц предельные суммы снятия наличных с банковских счетов

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил о изменении условий по снятию наличных денег с банковских счетов для юридических лиц, передает Kazakhstan Today.

Национальным банком устанавливаются следующие предельные суммы для снятия наличных денег с банковских счетов юридических лиц: для малого бизнеса - 20 млн тенге в календарный месяц; для среднего бизнеса - 120 млн тенге в календарный месяц; для крупного бизнеса - 150 млн тенге в календарный месяц. Превышение установленных лимитов допускается при предоставлении юридическими лицами соответствующего обоснования в банки второго уровня. В свою очередь, БВУ согласовывают заявку на увеличение суммы с Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК в течение трех рабочих дней", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что правило об установлении предельных размеров сумм, допустимых для обналичивания, утвержденное решением правления НБ РК сегодня, вступит в силу с 1 июня 2020 года.

Правило не распространяется на: физических лиц; индивидуальных предпринимателей; субъектов микропредпринимательства; юридических лиц, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции рыболовства; юридических лиц, занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства