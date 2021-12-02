Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле главы государства Касым-Жомарт Токаева.
Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона - горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты - 155x79 миллиметров", - отметили в ведомстве.
На лицевой стороне банкноты изображены государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, монумент "Казак Елi" как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мангiлiк Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты - "Баскур" по мотивам убранства традиционного жилища казахов - "Киіз Уй".
На оборотной стороне банкноты изображен портрет Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, панорамный вид города Нур-Султан и резиденции Президента Акорда, изображение логотипа, посвященного празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.
Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе.
Как напомнили в Нацбанке, первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию Независимости Республики Казахстан.
В настоящее время в Казахстане в обращении находятся банкноты номиналами 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге.