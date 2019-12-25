Нацкомпания "Астана ЭКСПО-2017" переименована и передана во владение Министерства торговли и интеграции РК

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением правительства от 20 декабря текущего года акционерное общество "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" переименовывается в акционерное общество "Национальная компания "QazExpoCongress", передает Kazakhstan Today.

Право владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress" в размере 100 % переходит Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан.

QazExpoCongress" будет наделена полномочиями Единого оператора по проведению важных государственных и квазигосударственных международных торгово-экономических мероприятий.

Концентрация компетенций позволит повысить уровень организации казахстанских мероприятий путем унификации стандартов и подходов (единая концепция, фирменный стиль и национальный колорит), создания единой институциональной памяти. Организация мероприятий Единым оператором "под ключ" позволяет "переориентировать" усилие государственных органов исключительно на защиту торгово-экономических интересов и продвижения инициатив Казахстана", - прокомментировали в пресс-службе МТИ РК.

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