Назарбаев сформулировал пять направлений дальнейшего повышения конкурентоспособности страны

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прошло 31-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, передает Kazakhstan Today.

Выступая перед участниками заседания, Нурсултан Назарбаев рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению стабильности национальной экономики в условиях глобальных вызовов. Также он отметил ряд направлений работы по дальнейшей модернизации и повышения конкурентоспособности страны, сообщила пресс-служба Акорды.

"Первое. Это - улучшение регуляторной среды. Вступили в действие новые Кодекс о недрах и недропользовании, Налоговый и Таможенный кодексы. Принят пакет законодательных поправок по вопросам регулирования предпринимательства. По всем направлениям имплементируются стандарты ОЭСР", - сказал глава государства.

По его словам, особое внимание необходимо уделить обеспечению верховенства права и повышению качества государственного управления.

"Второе. Это - диверсификация экономики и внедрение новых технологий. В рамках индустриализации по стране введено более 1200 новых предприятий. Осуществляются инвестиционная и экспортная стратегии", - отметил Нурсултан Назарбаев.

При этом глава государства указал на важность реализации крупных проектов с транснациональными корпорациями, развития аграрной науки, трансферта технологий, поддержки высоких темпов роста в строительной отрасли.

В качестве третьего приоритетного направления президент Казахстана отметил необходимость модернизации инфраструктуры.

"Мы формируем Евразийский мультимодальный транзитно-транспортный хаб. Реализуемая инфраструктурная программа "Нурлы жол" направлена на усиление евразийской интеграции и сопряжение с инициативой Китая "Один пояс, один путь". 5 июля состоится презентация Международного финансового центра "Астана". МФЦА должен стать ядром финансовой инфраструктуры Казахстана и хабом для всего Центрально-Азиатского региона", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Также глава государства подробно остановился на процессе цифровизации отраслей экономики в регионах и в масштабах страны.

"Четвертое. Это - цифровизация. Мы запустили госпрограмму "Цифровой Казахстан". Цифровые технологии нужно внедрять на предприятиях наших базовых отраслей, АПК, транспорте и других сферах", - подчеркнул президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил необходимость дальнейшего развития человеческого капитала, подчеркнув важность трансформации системы образования.

"Пятое это развитие человеческого капитала. Система образования должна трансформироваться с учетом модернизации экономики и цифровизации. В этой связи предлагаю темой очередного заседания определить "Развитие человеческого капитала", - резюмировал глава государства.

В завершение выступления президент Казахстана отметил важность совместной эффективной работы в целях модернизации экономики Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также поручил правительству рассмотреть и учесть все рекомендации рабочих групп Совета иностранных инвесторов и предложения спикеров, озвученные в ходе сегодняшнего заседания, проинформировали в пресс-службе.

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