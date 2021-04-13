Назначен председатель правления АО "НИТ"

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НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Решением совета директоров Ростислав Коняшкин назначается на должность председателя правления акционерного общества "Национальные информационные технологии", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.

Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности консультанта ТОО "ERP-Service "KazTransCom".

В 2011-2012 годы - консультант проекта предприятия АО "Интергаз Центральная Азия" и АО "КазТрансГаз" ТОО "ERP-Service "KazTransCom".

В 2012-2014 годы - работал на различных позициях в АО "Astana Innovations".

В 2014-2015 годы - главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО "Информационно-аналитический центр".

В 2016 году - главный специалист Департамента методологии оказания государственных услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В 2016-2017 годы - менеджер по проектам ТОО "Центр инновационных технологий "Орлеу".

В 2017-2019 годы - проектный менеджер по направлению "Офис проектных менеджеров, ИТ" центрального аппарата АО "Транстелеком".

В 2019-2020 годы - руководитель проектного офиса ТОО "Tengri Lab".

В 2020 году - исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

С октября 2020 года и по настоящее время - заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

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