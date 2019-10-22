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NCOC отказался от освоения Каламкас-моря, Shell вышла из проекта разработки месторождения Хазар

21.10.2019, 16:11 6103
Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Консорциум NCOC отказался от планов освоения месторождения Каламкас-море, а Shell вышла из проекта разработки месторождения Хазар, передает Kazakhstan Today.
 

Консорциум NCOC, акционерами которого являются "КазМунайГаз" (16,88% акций), Shell, ExxonMobil, Total и итальянская Eni (по 16,81%), а также китайская CNPC (8,33%) и японская Inpex (7,56%), заявил об отказе от планов освоения месторождения Каламкас-море. При этом Shell также уведомила власти Казахстана о выходе из проекта разработки месторождения Хазар, в котором ей принадлежит 55% акций", - сообщил полномочный орган ТОО "PSA".

 
Между тем в Министерстве энергетики РК сообщили о получении официальных уведомлений от NCOC и Shell о выходе, соответственно, из проектов "Каламкас-море" и "Хазар". 
 

Решение наших партнеров связано с низкой рентабельностью этих проектов на фоне высоких капитальных затрат. В декабре 2018 года между Республикой и участниками Северо-Каспийского проекта было подписано Соглашение в отношении месторождения Каламкас-море, в котором между сторонами была достигнута договоренность о том, что в случае непредставления на утверждение плана освоения до конца октября 2019 года, месторождение Каламкас-море будет добровольно возвращено Республике", - пояснили в Минэнерго.

 
Каламкас-Море входит в одну контрактную территорию с месторождением Кашаган, разрабатываемым на условиях соглашения о разделе продукции консорциумом NCOC. 
 
Структура Хазар, входит в контрактную территорию проекта "Жемчужины", который на условиях СРП реализует Caspi Meruerty Operating Company (CMOC). Помимо Shell (55%), акционерами последней являются "КазМунайГаз" (25%), "Оман Ойл" (20%).
 

В скором времени должна быть начата процедура по возврату прав недропользования по месторождению Каламкас-море в собственность государства. По завершению этого процесса республикой может быть рассмотрен вопрос о привлечении других инвесторов в проект. Новые контракты будут основаны на текущем налоговом законодательстве, а не на условиях соглашения о разделе продукции. С экономической точки зрения это плюс для республики. В случае официального уведомления о выходе из месторождения Хазар от всех участников проекта, аналогичная процедура возврата в госсобственность будет произведена и в отношении данного участка. При этом, затраты в реализацию проекта осуществленные действующими акционерами являются невозмещаемыми", - проинформировали в Минэнерго. 

 
По данным ведомства, компания Shell на данный момент инвестировала в реализацию проекта "Хазар" порядка $900 млн, в виде геологоразведочных и сейсмических работ, бурении оценочных скважин, и все это будет передано республике на безвозмездной основе.
 

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