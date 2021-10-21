Нур-Султану дополнительно выделено 2300 тонн сжиженного газа - Минэнерго

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НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Для Нур-Султана будет дополнительно выделено 2300 тонн сжиженного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В текущем месяце порядка 10 МЖК Нур-Султана получали услуги горячего водоснабжения и отопления с перебоями. Одной из основных причин стала несвоевременная поставка сжиженного газа в столицу. Министерством энергетики РК совместно с местным исполнительным органом, а также заводами-производителями и АО НК "Казахстан Темир Жолы" была проработана возможность приоритетной отгрузки газа для столицы в связи с ранним началом отопительного сезона", - сообщили в Минэнерго.
Кроме того, проведены переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении городу дополнительно 2300 тонн газа.
В первую очередь поставка топлива будет производиться на газораспределительные установки и котельные, и только после этого - на автозаправочные станции", - отметили в ведомстве.
По данным Минэнерго, за последние два года увеличилось количество автомобилей, переведенных на голубое топливо (со 139 тыс. в 2019 году до 313 тыс. в 2021 году).
Отметим, что на ситуацию также повлияло проведение капитального ремонта на ТОО "Тенгизшевройл" (с 1 августа по 18 сентября 2021 года), а также на заводах АО "СНПС-Актобемунайгаз" (сентябрь) и ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (октябрь), из-за чего объемы производства сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизились на 25%. В настоящее время заводы выходят на производственные мощности. В ближайшие дни сжиженный газ поступит в регионы и будет доступен для розничной реализации среди населения. Контроль за оборотом сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок, осуществляется местными исполнительными органами", - подчеркнули в министерстве.
Как сообщалось ранее, в Казахстане зафиксирован рекордный объем потребления дизтоплива.