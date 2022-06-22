Объединить усилия в обеспечении свободного рынка предложил Смаилов странам ЕАЭС

МИНСК. 21 ИЮНЯ - Необходимо трансформировать деятельность Евразийского экономического союза в условиях новой реальности, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нарастающая напряженность, пандемийный кризис, разрыв глобальных торговых и логистических связей, гиперинфляция негативно отразились как на производителях товаров, так и на поставщиках услуг в наших стран. Отличительным является то, что потрясения затронули представителей всех форм бизнеса: малого, среднего и крупного. В текущих критических условиях именно роль региональных объединений становится ведущей в решении возникших проблем", - заявил Смаилов.
По его словам, особую актуальность приобрели вопросы упрощения перемещения определенной категории товаров на рынок ЕАЭС. Смаилов выразил надежду на скорейшую отмену их бумажного сопровождения. Также, по его мнению, необходимо развивать евразийские транспортные коридоры и маршруты в направлениях Восток - Запад и Север - Юг.
Упрощение и сокращение сроков перевозки грузов Европы и Азии на и через территорию стран ЕАЭС путем развития и создания новых транспортных артерий сегодня приобретает особую значимость", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что деятельность Евразийского экономического союза необходимо трансформировать.
Для этого Смаилов предложил:
- объединить усилия в обеспечении свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономики стран ЕАЭС и благосостояния их граждан;
- сконцентрироваться на конкретных кооперационных проектах и в целом на укреплении кооперационных связей с целью создания высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции. Это позволит устранить перебои с поставками комплектующих, сырья и готовой продукции. Реальные кооперационные проекты нужны практически во всех отраслях промышленности от машиностроительной и высокотехнологичной до производства продуктов питания и медицинских изделий;
- создавать новые торговые маршруты. По словам Смаилова, Казахстан готов работать над альтернативными путями, однако обеспечение беспрепятственного транзита по всей территории Союза, недискриминационный доступ к морской портовой инфраструктуре, заложенные в учредительном документе ЕАЭС, должны реализовываться на деле. Он отметил, что это наиболее чувствительный вопрос для казахстанского бизнеса, без решения которого очень трудно оценить преимущества от ЕАЭС.
Смаилов также призвал страны ЕАЭС быть более гибкими и конструктивными в вопросе обеспечения ускоренного и упрощенного транзита, в том числе с использованием цифровых технологий.
Он подчеркнул, что в настоящее время в развитии торговли отчасти мешает несовершенство договорной базы, отчасти - страновой протекционизм.
Успех экономического объединения зависит от действий всех его членов. Как известно, одни барьеры рождают другие. Комиссии (ЕЭК. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) необходимо найти баланс между национальными интересами и интеграционными процессами и идти по пути развития экономической интеграции на взаимовыгодных для стран ЕАЭС условиях", - резюмировал Смаилов.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме предложил разработать новую торговую стратегию Евразийского экономического союза.