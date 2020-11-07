Объем безналичных операций в системах Нацбанка составляет 2,7 трлн тенге в день

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Объем безналичных операций в системах Национального банка Казахстана составляет в среднем 2,7 трлн тенге в день, передает Kazakhstan Today.

535 трлн тенге составил общий объем безналичных расчетов по Казахстану в январе - сентябре 2020 года. 93% от этого объема пришлось на платежные системы Национального банка - межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга. В среднем за день в 2020 году эти системы обрабатывали 203 тыс. платежей на сумму 2,7 трлн тенге", - сообщили в пресс-службе НБ РК.

Основной объем транзакций в межбанковской системе переводов денег пришелся на банки второго уровня и небанковские организации, а в системе межбанковского клиринга - на БВУ и Комитет казначейства Министерства финансов.

С начала 2020 года объем транзакций снизился на 17%, в то время как число операций выросло на 21%. Это связано с замедлением деловой активности в связи с пандемией коронавируса. В долгосрочном тренде рост числа транзакций также опережает рост объема расчетов, главным образом - из-за ускорения роста безналичных платежей среди физических лиц", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, по итогам последних пяти лет количество транзакций выросло на 40%, а объемы безналичных расчетов - на 15%. Это связано с ростом использования безналичных расчетов физическими лицами.

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