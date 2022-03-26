Оперативный штаб по антикризисным мерам рассмотрел вопросы агропромышленного комплекса

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НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В Нур-Султане состоялось очередное совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам при правительстве Республики Казахстан под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. В рамках заседания рассмотрен ряд оперативных и системных вопросов, стоящих сегодня перед сферой агропромышленного комплекса (АПК) РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, рассмотрено дополнительное выделение средств для проведения весеннего посева, основные проблемы логистики доставки необходимых товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства.

На заседании отмечено, что текущая внешнеполитическая ситуация провоцирует рост мировых и в том числе внутриказахстанских цен на сельскохозяйственные товары, включая технику, семена, генетический материал, минеральные удобрения, и т. п.

В соответствии с поручением премьер-министра, Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития проводится работа по снижению цен на минеральные удобрения. С 16 марта стоимость аммиачной селитры снижена с 200 до 160 тыс. тенге за тонну.

Ранее на заседании правительства премьер-министром было поручено Министерству сельского хозяйства совместно с Министерствами финансов и национальной экономики, АО "НУХ "Байтерек" обеспечить выделение дополнительного бюджетного кредита на проведение весенне-полевых и уборочных работ в сумме 70 млрд тенге в рамках уточнения республиканского бюджета.

Для решения проблем с залогами у фермеров предложено предусмотреть возможность кредитования аграриев через трейдеров зернового и масличного рынка, которые имеют необходимые ликвидные залоги.

В рамках наращивания отечественной продуктовой безопасности глава МСХ сообщил о программе разработки собственных семенных сортов для снижения импортной зависимости.

Как пояснил глава ведомства, Минсельхозом разработана дорожная карта по культивированию отечественных семян.

Необходимо в кратчайшие сроки принять среднесрочную программу по развитию науки отечественных семенных сортов. Идет вырождение текущих сортов семян, производительность падает. Наблюдается устойчивая тенденция к усилению засухи из года в год. В данных реалиях первостепенное значение имеет разработка новых сортов семян, устойчивых к засухе и дающих больший объем продукции", - поручил глава кабмина.

Также правительством дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО "Казакстан Темір Жолы" в целях своевременной поставки товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства обеспечить дополнительным подвижным составом и проработать вопрос альтернативных маршрутов поставки по импорту семян из Российской Федерации.