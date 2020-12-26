Павлодарский нефтехимический завод расширил линейку выпускаемой для экспорта продукции

Павлодар. 25 декабря. Kazakhstan Today - Павлодарский нефтехимический завод расширил линейку выпускаемой продукции за счет выпуска тяжелого газойля отдельным компонентом, передает Kazakhstan Today.

На ТОО "ПНХЗ" начато производство экспортного продукта - тяжелого газойля, который применяется как сырье для технического углерода, востребованного во многих сферах производства. Выпуск тяжелого газойля отдельным компонентом связан с возникшей возможностью его реализации крупнейшему производителю технического углерода в России и странах СНГ - ООО "Омсктехуглерод". Эта компания выступила заказчиком нефтепродукта на экспорт. Сырье для технического углерода производства ПНХЗ полностью соответствует техническим характеристикам для его применения омскими партнерами", - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что первая партия тяжелого газойля каталитического крекинга в количестве 500 тонн уже отгружена потребителю.

Сырье для технического углерода производится из компонента, который ранее вовлекался в приготовление товарного мазута. Производство сырья для технического углерода позволяет увеличить доходность от переработки нефти для давальцев нефти, а также увеличить показатель глубины переработки нефти. Технический углерод востребован в производстве резинотехнической продукции, шинной отрасли, в производстве пластических масс, красок и тонеров", - проинформировали в пресс-службе.

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