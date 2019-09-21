Агентство стратегических коммуникаций PBN Hill+Knowlton Strategies возглавит Мария Кузькина

Москва. 20 сентября. Kazakhstan Today - С 1 октября 2019 года новым генеральным директором международного агентства стратегических коммуникаций PBN Hill+Knowlton Strategies станет Мария Кузькина, которая работает в компании с 2003 года, передает Kazakhstan Today.

За 36-летнюю историю организации в ней сменилось всего три генеральных директора: с 2014 года этот пост занимал Мирон Василик, ранее с момента основания - соучредитель и председатель правления Питер Некарсулмер", - проинформировали в компании.

PBN Hill+Knowlton Strategies - первое на российском рынке международное агентство стратегических коммуникаций, ведущее свой бизнес в России, Украине, Казахстане и ряде других стран СНГ. С 1990 года PBN является одним из пионеров в области связей с общественностью и взаимодействия с органами государственной власти в этих странах. В результате слияния с международной коммуникационной компанией Hill+Knowlton Strategies в 2012 году было образовано агентство PBN Hill+Knowlton Strategies. Сегодня в его офисах в Москве, Киеве и Алматы работают 75 человек.

Отмечается, что с момента слияния PBN и Hill+Knowlton Strategies Мария Кузькина занимает пост управляющего директора по России, отвечая за стратегию компании и взаимодействие с ключевыми клиентами, финансовые показатели, работу с командой агентства. Она также активно участвует в развитии направления интегрированных коммуникаций, где объединяются стратегический подход, креативность и инновации, для таких клиентов, как ИКЕА, Facebook, Lexus, P&G, Visa и многих других.

"Стратегические знания, высокий профессионализм и обширный опыт Марии делают ее идеальным кандидатом на роль главы PBN Hill+Knowlton Strategies на новых этапах роста и развития компании. Она заслужила уважение рынка, доверие наших клиентов и высокую оценку коллег как на глобальном, так и на региональном уровне. С новым назначением управление фирмой плавно перейдет под контроль Марии от Мирона Василика, который отлично справлялся с этой задачей на протяжении предыдущих шести лет", - прокомментировал глобальный президент Нill+Knowlton Strategies Ларс Эрик Гроннтун.

Также сообщается, что Мирон Василик проработал в PBN Hill+Knowlton Strategies 22 года, он покинет компанию в конце сентября и присоединится к команде одного из клиентов агентства в Украине.

"Мария Кузькина - правильный человек, готовый взять на себя руководство PBN Hill+Knowlton Strategies в правильное время. Ее отличает уникальное сочетание глубинного понимания агентства, в котором она работает уже 16 лет, с отличным знанием отрасли, искренним драйвом и стратегическим видением. Все это поможет нам удерживать позиции лидера и пионера рынка", - заявил Питер Некарсулмер, основавший компанию в 1983 году и в настоящее время занимающий пост председателя правления.

В свою очередь, Мария Кузькина отметила, что для нее большая честь стать третьим генеральным директором за всю историю компании. "В новой роли я буду руководствоваться тремя приоритетами. Первый из них - повысить наши уже высокие стандарты в области работы с клиентами, креативности, качества услуг и финансовых показателей. Второй приоритет - поддерживать нашу репутацию ответственной и этичной организации во всем, что мы делаем. И, наконец, использовать все ресурсы, глобальный опыт и знания Hill+Knowlton Strategies для развития наших клиентов и сотрудников", - рассказала она.

Hill + Knowlton Strategies, Inc. - международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, предоставляющая коммуникационные услуги локальным и глобальным клиентам. Организация насчитывает более 80 офисов в 40 странах мира, а также обладает обширной партнерской сетью. Агентство является частью WPP, одной из крупнейших в мире групп коммуникационных и креативных компаний.

Компания PBN была основана в Сан-Франциско в 1983 году и начала вести бизнес в России и других странах СССР в 1990 году. В 2012 году, после объединения с международным агентством Hill+Knowlton Strategies, компания стала называться PBN Hill+Knowlton Strategies. На базе офисов в Москве, Киеве и Алматы организация оказывает услуги в области стратегических коммуникаций, связей с общественностью, маркетинга и взаимодействия с органами государственной власти как международным, так и региональным клиентам. PBN Hill+Knowlton Strategies является мажоритарной собственностью холдинга WPP (75%), остальные 25% принадлежат учредителям компании.

PBN Hill+Knowlton Strategies присутствует в Казахстане с 1999 года, когда в рамках контракта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) специалисты компании взяли на себя исполнение функции Секретариата Совета иностранных инвесторов при президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве. Офис PBN Hill+Knowlton Strategies в Алматы является узловым центром всей работы компании с клиентами в Центральной Азии.

Мария Кузькина на протяжении последних семи лет возглавляет бизнес PBN Hill+Knowlton Strategies в России и руководит ежедневной деятельностью московского офиса - крупнейшего из трех представительств компании. Она консультирует ключевых клиентов агентства в стране и координирует работу проектных команд по всем практикам, включая корпоративные коммуникации, взаимодействие с органами государственной власти, кризисные коммуникации и маркетинговые коммуникации. Мария работает в PBN Hill+Knowlton Strategies с 2003 года, среди ее клиентов такие компании, как ЕВРАЗ, ИКЕА, Салым Петролеум, Duracell, Nord Stream, Tetra Pak, Visa и многие другие.

Марии 38 лет, она с отличием окончила Российский Университет дружбы народов по специальностям "филология" и "психология".

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