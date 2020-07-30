Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ с начала года выросли на 9,1%

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ за январь - июнь выросли на 9,1%, передает Kazakhstan Today.

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июля 2020 года составили 11 786,5 млрд тенге, увеличившись за январь - июнь 2020 года на 986,0 млрд тенге, или на 9,1%", - сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.

За январь - июнь 2020 года произошло увеличение "чистого" дохода от инвестирования пенсионных активов на 543,3 млрд тенге, до 4877,0 млрд тенге на 1 июля 2020 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2020 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь - июнь 2020 года составила 82,2 млрд тенге.

По данным Нацбанка, основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2020 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (41,8% и 26,9% от общего объема пенсионных активов соответственно).

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